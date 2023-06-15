Yüksekova, Erciş il mi olacak, ne zaman? Şartları neler? 2023 il olacak ilçeler neler?
Cumhuriyet'in 100. yılında 100 il kapsamında hangi ilçelerin il statüsünü kazanacağı merak ediliyor. Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının ardından düzenlemenin detayları araştırılmaya başlandı. 8 kritere göre ele alınacak ilçeler uygun olmaları durumunda il unvanını kazanacak. Peki Yüksekova, Erciş il mi olacak, ne zaman? Şartları neler? 2023 il olacak ilçeler neler?
Yüksekova il mi olacak sorusunun cevabı merak ediliyor. Cumhuriyet'in 100. yılında 100 il olacağının açıklanmasıyla birlikte vatandaşlar kendi ilçelerinin il olup olmayacağını araştırmaya başladı. Aday ilçelerin arasında yer alan Van'ın Erciş ilçesi ve Hakkari'nin Yüksekova ilçesi en çok merak edilenler arasında yer aldı. Peki Yüksekova, Erciş il mi olacak, ne zaman? Şartları neler? 2023 il olacak ilçeler neler? İşte detayları...
YÜKSEKOVA, ERCİŞ İL OLACAK MI?
AK Partili kaynaklara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'nin bir araya gelip takvim oluşturması durumunda çalışma yeniden gündeme getirilecek. Yeni il ve ilçeler için TBMM'den yasa çıkarılması gerekiyor. Düzenlemenin Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerden önce yasalaşması beklenmiyor. İl ve ilçe olmak isteyen bölgeleri küstürmemek adına sürecin planlamasının mahalli idareler seçimleri sonrasına bırakılmasının daha uygun olacağı ifade ediliyor.
BAHÇELİ'DEN 100 İL, 1000 İLÇE ÇIKIŞI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin son grup "Yeni yüzyılda, 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye'yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür." demişti.
25 İLÇEDE BEKLENTİ VAR
Şu ana kadar adı geçen bir ilçe olmasa da kriterleri karşılayabilecek; İnegöl, Alanya, Polatlı,Çorlu, Siverek, Nazilli, Cizre, Manavgat, Ünye, Edremit, Fethiye, Midyat, Yüksekova ve Erciş'in aralarında olduğu 24-25 ilçenin olduğu belirtiliyor.
8 KRİTER VAR
Yapılan çalışmaya göre yeni il ve ilçeler için önce kriterler ortaya konacak.
İl olmak için, ilçenin nüfusunun en az 100 bin ve il merkezine de en az 30 kilometre uzaklıkta olması gibi 8 kriter bulunuyor.
Mevcut şehirleşme, ulaşım durumu, hinterlant, ekonomik çeşitliliği ve eğitim durumu da il olabilmek için kıstaslar arasında.
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