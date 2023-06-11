Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı hangi tarihte? Gündem maddeleri neler?
Yılın ikinci Kabine Toplantısı bu hafta içerisinde gerçekleştirilecek. Milyonların gözü memur, emekli, asgari ücret zammına çevrilirken Kabine'nin gündeminde ekonomiyi ilgilendiren başlıkların olması bekleniyor. Yılın ilk toplantısı 6 Haziran'da gerçekleşirken Cumhurbaşkanı Erdoğan, buğday alım fiyatları, kurban bayramı emekli maaşı ödeme tarihi ile bayram tatilinin 9 gün olduğunu açıklamıştı. Peki Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı?
Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı sorusunun cevabı merak ediliyor. Milyonların gözü maaşlara gelecek olan ara zamlara çevrilirken gözler yılın ikinci Kabine Toplantısı'na çevrildi. Peki Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı hangi tarihte? Gündem maddeleri neler?
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kabinesi ile ikinci toplantısını 14 Haziran Çarşamba günü yapacak. Toplantıda gündemde öncelikle ekonomi başlığı olacak. Enflasyonla mücadeleden deprem konutlarının inşasına kadar pek çok başlık masada olacak.
KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM KONULARI NELER?
Ekonomi yine öne çıkan başlık olacak. Bir yandan gözler asgari ücrete ara zamdayken, kabine toplantısından 1 gün önce Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak ve süreç başlayacak. Pazarlık Asgari Ücret Tespit Komisyonunun toplantılarında yürüyecek ama kabinede de ara zam başlığının ele alınması bekleniyor.
Bir diğer başlık ise deprem bölgesine yönelik adımların hızlanması olacak. Yeni bakanların pek çoğu ilk ziyaretlerini deprem bölgesine yaptı ve yapmaya devam ediyor. Toplantıda sahadan elde edilen son bilgilerin bir kez daha paylaşılması bekleniyor.
Deprem konutlarına ise ayrı bir parantez açılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki planların sinyalini verdi.
Ekonominin yeni yönetimi çalışmalar hakkında bilgi verecek. Özellikle fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için bundan sonrasında neler yapılacağı ele alınacak başlıklardan olacak.
Kabine de ayrıca her zamanki gibi terörle mücadele ve dış politika da masada olacak. Hem bu zamana kadar atılan adımlar hem de bundan sonra atılacak adımlar ele alınacak.
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