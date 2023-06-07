Türkiye Yüzyılı’nın ilk MGK’sı Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı! İşte masadaki konular

Rusya-Ukrayna Savaşı ve Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili gelişmeler başta olmak üzere, Türkiye'nin barış için yürüttüğü çalışmalar, arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık faaliyetleri ile insani yardım ve kalıcı ateşkes konularının da görüşülmesi bekleniyor.