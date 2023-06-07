Hafta sonu toplu taşıma ücretsiz mi? 9-10-11 Haziran İETT, otobüs, metrobüs, tramvay, metro bedava mı, neden?
İstanbul'da 9 Haziran ila 11 Haziran arasında toplu taşıma ücretsiz olacak. İstanbul’da UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Ücretsiz Ulaşım Programı ile ilgili detaylar açıklandı. Otobüs, metro, tramvay gibi ulaşım araçları o günlerde seyirciler için ücretsiz hizmet sağlayacak. İşte detaylar...
İstanbul'da 9 Haziran ila 11 Haziran arasında toplu taşıma ücretsiz olacak. İstanbul'da UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Ücretsiz Ulaşım Programı ile ilgili detaylar açıklandı. Otobüs, metro, tramvay gibi ulaşım araçları o günlerde seyirciler için ücretsiz hizmet sağlayacak. İşte detaylar...
HAFTA SONU TOLU ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin İstanbul'da oynanacak olan 10 Haziran'daki final maçını izleyecek olan seyirciler otobüsler ve metrolar aracılığıyla stada ücretsiz bir şekilde ulaşım sağlayabilecek.
Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından UEFA Şampiyonlar Ligi'nin final maçı 18 yıllık aranın ardından İstanbul'da oynanacak. 2020 ve 2021'de pandemi koşulları nedeniyle İstanbul'da oynanamayan dev maça, Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.
9 Haziran - 11 Haziran saat 12.00'ye kadar biletli seyircilere metro, tramvay ve otobüs seferlerinde ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacak.
1 Haziran - 11 Haziran tarihleri arasında akreditasyonlu çalışanlara ve gönüllülere metro, tramvay ve otobüs seferlerinde ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacaktır.
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- Hafta sonu toplu taşıma ücretsiz mi? 9-10-11 Haziran İETT, otobüs, metrobüs, tramvay, metro bedava mı, neden?
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