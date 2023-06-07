Az önce deprem nerede oldu? Adana'da Deprem mi oldu son dakika? AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi!
Son dakika haberleri... Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3'er dakikalık aralıklarla 4.5 ve 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ülkemiz deprem kuşağında olduğu için her an yer sarsıntıları ile karşılaşabiliyoruz. Bu anlamda AFAD- KANDİLLİ son depremler listesini sayfamızda paylaştık. Eğer deprem olursa, zemin ve birinci katlar riskli katlardır, deprem sırasında 5-6 saniyede mekan terk edilebiliyorsa mutlaka terk edilmesi gereklidir.
Deprem mi oldu son dakika? AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi sayfamızda yer alıyor. Uykuda deprem olursa ve yataktan kalkmak güç olursa şiltenin altına girin. Varsa masanın altına girin ve çök-kapan-tutun hareketi ile üzerinize düşen eşyadan korunun. Kapılara yakın devrilebilecek eşya koymayın; depremde devrilebilir ve dışarı çıkmak güçleşebilir. Merdiven, asansör veya balkonlara gitmeyin. Binanın sallanma durumu, sağlamlığına bağlı olarak değişebilir. Binaların çok sallanması yıkılacağı anlamına gelmez. Yapının sağlam olması veya yeni olması deprem için oldukça önemlidir. Eski binalar depreme çok fazla mukavemet gösteremiyor.
Deprem Mi Oldu Son Dakika? AFAD- KANDİLLİ Son Depremler Listesi!
ADANA'DA DEPREM SON DAKİKA!
AFAD'ın duyurduğu son dakika gelişmesine göre saat 11.36 sularında Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3'er dakikalık aralıklara 4.5 ve 4.3 şiddetinde 2 deprem kaydedildi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2023-05-12
Saat:11:36:24 TSİ
Enlem:37.839 N
Boylam:36.222 E
Derinlik:7.02 km
Büyüklük:4.5 (Ml)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2023-05-12
Saat:11:33:21 TSİ
Enlem:37.874 N
Boylam:36.254 E
Derinlik:7 km
SON DEPREMLER
2023-05-07 11:36:10 36.422 36.309 7.88 MW 4.7 Kırıkhan (Hatay) 582127
2023-05-07 10:51:37 36.75 36.338 7.28 ML 1.7 Payas (Hatay) 582126
2023-05-07 10:43:38 38.286 38.247 7.0 ML 2.0 Yeşilyurt (Malatya) 582125
2023-05-07 10:24:04 39.22 39.786 7.02 ML 1.9 Nazımiye (Tunceli) 582122
2023-05-07 10:19:53 37.862 36.673 7.0 ML 1.5 Onikişubat (Kahramanmaraş) 582124
2023-05-07 10:19:13 37.825 36.572 7.19 ML 1.8 Onikişubat (Kahramanmaraş) 582123
2023-05-07 10:03:44 37.869 36.521 7.13 ML 1.6 Onikişubat (Kahramanmaraş) 582121
2023-05-07 09:56:01 38.106 38.49 7.5 ML 2.3 Sincik (Adıyaman) 582119
2023-05-07 09:45:30 38.308 38.275 7.0 ML 1.7 Yeşilyurt (Malatya) 582120
2023-05-07 09:30:27 37.991 37.464 7.33 ML 2.2 Nurhak (Kahramanmaraş) 582118
2023.04.15 09:48:00 37.5780 36.9340 3.7 -.- 1.7 -.- KAHRAMANMARAS İlksel
2023.04.15 09:23:07 36.1238 36.3423 5.0 -.- 1.7 -.- MAYADALI-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2023.04.15 09:08:33 38.6650 37.2920 5.0 -.- 2.0 -.- YELKEN-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.04.15 09:04:21 36.0630 35.8122 11.0 -.- 1.5 -.- MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.04.15 09:00:03 38.2912 38.1845 5.0 -.- 2.5 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.04.15 08:46:39 37.8862 36.2887 4.7 -.- 2.0 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.15 08:36:54 37.1290 36.7567 11.6 -.- 1.7 -.- GOZLUHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.04.15 08:30:07 36.8683 36.5697 7.7 -.- 2.2 -.- SAPANOZU-HASSA (HATAY) İlksel
2023.04.15 08:20:01 38.0962 37.5360 8.6 -.- 1.8 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.15 08:16:12 38.1397 38.1488 8.7 -.- 2.0 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.04.15 07:36:43 38.0970 37.2650 5.0 -.- 2.3 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.15 07:29:16 38.7297 37.6238 8.6 -.- 1.8 -.- AYVALI-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.04.15 07:14:04 36.0465 35.5963 2.4 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2023.04.15 06:47:58 37.4480 36.9327 2.9 -.- 1.8 -.- KUPELIKIZ-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023-05-07 09:19:34 38.128 38.556 6.99 ML 1.9 Sincik (Adıyaman) 582116
2023-05-07 09:04:59 37.842 36.235 8.59 ML 2.3 Saimbeyli (Adana) 582113
2023-05-07 09:00:37 37.886 36.496 10.84 ML 1.7 Onikişubat (Kahramanmaraş) 582114
2023-05-07 08:52:35 37.3 36.786 7.0 ML 1.7 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 582115
2023-05-07 08:31:04 37.856 36.219 6.85 ML 1.6 Saimbeyli (Adana) 582112
2023-05-07 08:25:19 36.439 28.238 13.54 ML 1.7 Ege Denizi - [24.37 km] Marmaris (Muğla) 582110
2023-05-07 08:17:06 38.078 26.949 7.0 ML 1.3 Seferihisar (İzmir) 582111
2023-05-07 08:14:05 38.454 39.609 10.56 ML 1.3 Maden (Elazığ) 582109
2023-05-07 08:12:44 38.268 38.183 6.99 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya) 582107
2023-05-07 08:03:24 38.43 39.119 6.93 ML 0.9 Sivrice (Elazığ) 582108
2023-05-07 07:58:38 37.276 37.051 7.0 ML 1.2 Pazarcık (Kahramanmaraş) 582103
2023-05-07 07:57:47 40.246 31.742 7.0 ML 1.7 Beypazarı (Ankara) 582106
GECE UYURKEN DEPREM OLURSA NE YAPMALIYIZ?
Uykuda deprem olursa ve yataktan kalkmak güç olursa şiltenin altına girin. Varsa masanın altına girin ve çök-kapan-tutun hareketi ile üzerinize düşen eşyadan korunun. Kapılara yakın devrilebilecek eşya koymayın; depremde devrilebilir ve dışarı çıkmak güçleşebilir. Merdiven, asansör veya balkonlara gitmeyin.
DEPREMDE BİNANIN SALLANMASI İYİ Mİ?
Binanın sallanma durumu, sağlamlığına bağlı olarak değişebilir. Binaların çok sallanması yıkılacağı anlamına gelmez. Yapının sağlam olması veya yeni olması deprem için oldukça önemlidir. Eski binalar depreme çok fazla mukavemet gösteremiyor.
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