Hafize Gaye Erkan mesleği ne, nerelerde çalıştı? Hafize Gaye Erkan kaç yaşında, nereli?
"Hafiye Gaye Erkan kimdir, nereli, kaç yaşında?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasının ardından Merkez Bankası'nın başına Hafize Gaye Erkan'ın geleceği konuşuluyor. Erkan'ın Kabine'nin atanmasının ardından dün ABD'den Ankara'ya geldiği öğrenildi. İşte Hafize Gaye Erkan hakkında merak edilen detaylar...
HAFİZE GAYE ERKAN KİMDİR?
Hafize Gaye Erkan, 1982 yılında dünyaya geldi. Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olmasının ardından eğitimine ABD'de devam etti ve finans alanında çalıştı. ABD'nin en genç finans profesörüdür. 1985'te kurulan First Republic Bank bünyesinde görev aldı.
Hafize Gaye Erkan, bankacılık, yatırım, risk yönetimi, teknoloji ve dijital yenilik konularında derin uzmanlığa sahip kanıtlanmış bir finansal hizmetler lideridir. First Republic Bank'ta neredeyse sekiz yıl boyunca Co-Chief Executive Officer, Başkan, Yönetim Kurulu Üyesi, Baş Yatırım Sorumlusu, Baş Depozito Sorumlusu ve Co-Chief Risk Officer gibi görevlerde bulundu.
Daha önce Goldman Sachs'ta neredeyse on yıl geçirdi. Yönetici Direktör ve Finansal Kuruluşlar Grubu Analitik ve Stratejiler Bölümü Başkanı olarak görev aldı. Erkan, büyük ABD bankaları ve sigorta şirketlerinin yönetim kurullarına ve yönetici yönetim ekiplerine bilanço yönetimi, stres testi ve sermaye planlaması, risk yönetimi ve birleşme ve satın alma konularında danışmanlık yaptı.
Erkan, Mart 2022'de Fortune 500 şirketi Marsh McLennan'ın Yönetim Kurulu'na katıldı ve 2019'dan 2021'de LVMH tarafından satın alınana kadar Tiffany & Co.'nun Yönetim Kurulu'nda görev yaptı. Ayrıca, Princeton Üniversitesi Operasyon Araştırmaları ve Finansal Mühendislik Bölümü Danışma Konseyi'nde görev yapmaktadır.
2019 yılında, Crain's'in Bankacılık ve Finans Sektöründe Önemli Kadınlar listesine ve American Banker'ın İzlenmesi Gereken Kadınlar listesine seçildi.
2018 yılında, San Francisco Business Times'ın 40 Yaş Altı 40 listesine ve Crain New York Business'ın 40 Yaş Altı 40 listesine seçildi. San Francisco Business Times'ın araştırmasına göre, Amerika'nın en büyük 100 bankasında 40 yaşın altında President veya CEO unvanına sahip tek kadın olarak belirlendi.
New York Şehri Ortaklığı Yönetim Kurulu'nda görev yapmakta ve National Coalition of Girl's Schools'ın aktif bir destekçisidir. Ayrıca, STEM eğitimi, mentorluk ve mesleki gelişim aracılığıyla dezavantajlı geçmişe sahip genç kadınları amaca yönlendiren Hafize Gaye Erkan, First Republic Fellowship Programı'nın kurucusudur. Ayrıca, Young Presidents' Organization, Council on Foreign Relations ve International Women's Forum üyesidir.
Bayan Erkan, Boğaziçi Üniversitesi'nden Endüstri Mühendisliği lisansıyla birincilikle mezun oldu ve Princeton Üniversitesi'nde Operasyon Araştırmaları ve Finansal Mühendislik alanında doktora derecesi aldı.
HAFİZE GAYE ERKAN İLE ANKARA'DA GÖRÜŞTÜ
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası başkanlığı için önerdiği Hafize Gaye Erkan ile görüştü.
Yurt dışında önemli bir finans kariyerine sahip olan Hafize Gaye Erkan olduğu ve Şimşek'in bugün genç ekonomistle bugün Ankara'da bir araya geldiği öğrenildi.
Erkan'ın kısa süre içinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edileceği ve atanması halinde Merkez Bankası tarihindeki ilk kadın başkan olacak.
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