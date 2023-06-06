Doktor bile şaşırdı! ’Hiç kimsenin yapamayacağı bir şey’ Karın ağrısı şikayetiyle gitti! Midesinden 63 tane...

"AKLI BAŞINDA HİÇ KİMSENİN YAPAMAYACAĞI BİR ŞEY"

Ameliyata giren Dr Khurana aklı başında hiç kimsenin bunu yapamayacağını, kaşıkları yutmanın çok zor ve acı verici olduğunu sözlerine ekledi.

Geçen yıl Mısır'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran bir hastanın midesinden cep telefonu çıkmıştı. Hasta, taramadan altı ay önce cihazı yuttuğunu itiraf etti ancak durumu birilerine açıklamakta utandı.

Cihazın doğal olarak vücudunu terk etmesini umuyordu, ancak ne yazık ki midesine sıkıştı. Altı ay boyunca yiyeceklerin içinden geçmesini engelledi ve acil ameliyat gerektiren bir tehlike oluşturdu.