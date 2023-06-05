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Nurhan Damcıoğlu öldü mü, hastalığı neydi? Son dakika Nurhan Damcıoğlu kimdir, kaç yaşındaydı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.06.2023 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023
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Nurhan Damcıoğlu öldü mü, hastalığı neydi? Son dakika Nurhan Damcıoğlu kimdir, kaç yaşındaydı?

"Nurhan Damcıoğlu öldü mü, hastalığı neydi?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Ünlü sanatçı bugün İzmir'de hayatını kaybetti. Son dakika haberinin ardından Nurhan Damcıoğlu hakkında detaylar merak konusu oldu. Peki, Nurhan Damcıoğlu öldü mü, hastalığı neydi? Son dakika Nurhan Damcıoğlu kimdir, kaç yaşındaydı? İşte detaylar...

"Nurhan Damcıoğlu öldü mü?" sorusu son dakika açıklaması sonrası gündeme getirildi. Türk kantocu, ses sanatçısı ve tiyatro, sinema oyuncusu Nurhan Damcıoğlu, 82 yaşında hayata gözlerini yumdu. Peki, Nurhan Damcıoğlu'nun hastalığı neydi, kaç yaşındaydı? İşte ünlü sanatçı hakkında merak edilenler...

NURHAN DAMCIOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

9 çocuklu bir ailede doğdu. Babasının açık hava sineması vardı. Annesi ise devlet operalarında terzilik yapıyordu. Annesini girişimleriyle Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü çocuk bölümüne 9 yaşında başladı ve böylece çok küçük çağlarda tiyatro eğitimi aldı. Bale dersleri aldı. Radyo Çocuk Kulübünde dokuz yıl çalıştı. 16 yaşından itibaren de Devlet Tiyatrosunda oynadı. Bu arada Ankara Cebeci Ortaokulundan mezun oldu.

Cüneyt Gökçer'in yönlendirmesiyle 1965 yılında İstanbul'a geldi. İstanbul Tiyatrosu, Ayfer Feray Tiyatrosu, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu, Muammer Karaca Tiyatrosu, Mücap Ofluoğlu Topluluğu ile çalıştı. Kanto'yu ilk olarak Toto Karaca'dan dinledi. Mücap Ofluoğlu'nun teşviki ile 1969'da ilk olarak kanto türü şarkı söyledi. Ardından tiyatroyu tamamen bırakarak kendisini tümüyle kantoya verdi. Böylece Türkiye'nin ilk kadın Müslüman kantocusu oldu.

Bundan sonra Maksim Gazinosu'nda sahneye çıkmaya başladı. Burada Zeki Müren, Sevim Tuna ve Behiye Aksoy gibi isimlerle çalışma fırsatı buldu. 12 Eylül Darbesi'nden sonra denetime takılan isimlerden oldu. Doksanlarda özel kanalların çıkmasıyla yeniden televizyonda çalışma fırsatı buldu.

Hala kendi derlediği kantolar, düettolar çalınıp söylenmektedir.

Ercan Yenseni ile kısa süren bir evlilik yaptı. Daha sonra 2. evliliğini tiyatrocu Attila Olgaç ile yapıp 10 yıl evli kaldı. Bir röportajında Ferhan Şensoy'un evlilik teklifini reddettiğini söyledi.

NURHAN DAMCIOĞLU NEDEN VEFAT ETTİ?

82 yaşında hayta gözlerini yuman Nurhan Damcıoğlu kalp yetmezliği sebebiyle vefat etti.

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