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Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul edecek

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Giriş Tarihi: 04.06.2023 Güncelleme Tarihi: 04.06.2023
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Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’i kabul edecek

Son dakika haberi...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul edecek. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki kabul, saat 14.00'te gerçekleşecek.

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