Hafize Gaye Erkan kimdir, nereli, kaç yaşında? Hafize Gaye Erkan ne iş yapıyor?
"Hafize Gaye Erkan kimdir?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Genel Seçimi sonuçlarına göre Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Hafize Gaye Erkan'ın ise Merkez Bankası Başkanı olarak görev alacağı iddia ediliyor. İşte, Hafize Gaye Erkan hakkında merak edilenler...
"Hafize Gaye Erkan kimdir?" sorusu gündemdeki yerini aldı. 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerimin ardından 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Resmi Gazete'de yayımlanarak netleşti. Özellikle sosyal medyada kabinede yer alacak yeni bakanlarla ilgili pek çok iddia ortaya atıldı. Hafize Gaye Erkan'ın ise Merkez Bankası Başkanı olarak görev alacağı iddia ediliyor. İşte, Hafize Gaye Erkan'ın hayatı...
HAFİZE GAYE ERKAN KİMDİR?
İş kadını Hafize Gaye Erkan 1982 yılında doğdu. İstanbul Erkek Lisesi'ni ikincilikle, Boğaziçi Endüstri Mühendisliği bölümünü rekor puanla birincilikle tamamladı.
Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nü 26. olarak kazandı ve dünyaca ünlü Stanford, Princeton, Boston, Cornell, California başta olmak üzere 9 üniversiteden burs teklifi aldı.
Erkan, tercihini Princeton'dan yana kullandı. Finans mühendisliğinde doktora yapmayı tercih etti. 2 yıl süren ve 12 dersten oluşan doktora programını bir yılda tamamladı. Hafize Gaye Erkan, 250 yıllık geçmişi olan ve dünyaya yön veren birçok ünlü ismi mezun eden Princeton tarihinde doktorayı bir yılda tamamlayan ilk öğrenci oldu.
ABD'nin en genç finans profesörü unvanını alan Erkan'ın bu başarısıyla üniversite yönetimi 2.5 asırlık tarihindeki mezuniyet sistemini değiştirerek 2 yıllık mezuniyet zorunluluğunu 1 yıla indirdi.
Eğitim hayatındaki bu başarılar iş hayatını da etkiledi. Dünyanın en önemli finans kurumlarından teklif aldı. Hafize Gaye Erkan'ın ilk tercihi Goldman Sachs oldu. 2009 yılında ABD yönetiminin el koyduğu First Republic Bank'ın Kıdemli Başkan Yardımcısı görevinin yanı sıra Yatırım Bölümü Başkanı ve Risk Yönetimi Eş Başkanı oldu.
Federal Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (FDIC) tarafından yönetilen bankalarda başarılı sonuçlara ulaşan Erkan First Republic Bankası'nın Başkanı, eş CEO'su ve Yönetim Kurulu üyesi oldu. ABD'deki finans kuruluşları arasında en genç CEO olmayı başardı.
Hafize Gaye Erkan, ABD'de yaptığı önemli çalışmalar ve başarıların ardından "Müthiş Türk Kızı" diye anılmaya başladı.
Hafize Gaye Erkan 185 yıllık geçmişi olan dünyanın en fazla tanınan mücevher ve tasarım şirketlerinden biri olan Tiffany & Co'nun Yönetim Kurulu Üyeliği'ni yaptı, satış sürecini yönetti. Hafize Gaye Erkan'ın First Republic Bank'tan ayrılışını Bloomberg, 12 dakikalık yayınla "flaş" gelişme olarak duyurdu.
2019 yılında Crain's Bankacılık ve Finans Alanında Önemli Kadınlar listesine ve American Banker's Women to Watch listesine seçildi. 2018 yılında San Francisco Business Times'ın 40 Yaş Altı 40 ve Crain New York Business'ın 40 Yaş Altı 40 listelerine seçildi.
Erkan Princeton Üniversitesi Yöneylem Araştırması ve Finans Mühendisliği Bölümü Danışma Konseyi'nde görev yapıyor.
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- Hafize Gaye Erkan kimdir, nereli, kaç yaşında? Hafize Gaye Erkan ne iş yapıyor?
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