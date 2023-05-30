MECLİS YEMİN TÖRENİ 2023 ne zaman, saat kaçta, hangi tarihte? TBMM ne zaman açılacak?

YENİ KABİNEDE KİMLER OLACAK?

Yaşanan bu süreçte gözler yeni kabinede olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da aralarında bulunduğu tüm kabine üyeleri milletvekili oldu.

Son dakika haberine göre, AK Parti'nin TBMM'deki yeni grup yönetimi belli oldu. Buna göre Sivas Milletvekili Abdullah Güler'in Grup Başkanı olması beklenirken, Grup Başkanvekillerinin ise Abdulhamit Gül, Özlem Zengin, Emin Akbaşoğlu, Leyla Şahin Usta ve Bahadır Yenişehirlioğlu olması bekleniyor. Yeni Kabine'nin cumartesi günü açıklanması beklenirken, mevcut bakanlarla son Kabine Toplantısı 31 Mayıs'ta gerçekleşecek.