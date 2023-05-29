AK Partili olduğu için ekmek satmadılar! Küçük çocuk ve ailesine ağır hakaret: İtlere ekmek satmıyoruz

"KAZANAN MİLLET! HİÇ KİMSE KAYBETMEDİ"

Kucaklayıcı bir dil kullanan Başkan Erdoğan yaptığı açıklamalarda "Bu seçimleri biz değil milletimiz kazandı. Hiç kimse kaybetmedi" ifadelerini kullandı.

Seçimleri Erdoğan'ın kazanmasının ardından binlerce vatandaş meydanlara çıkarken Cumhur İttifakı'na gönül veren vatandaşlar seçim sonuçlarını doyasıya kutladı.