YSK Başkanı Ahmet Yener’den seçim açıklaması: Daha erken sonuçlanabilir

14 Mayıs'taki seçimlere 4 cumhurbaşkanı adayı ve 24 siyasi partinin katıldığını hatırlatan Yener, "Bu seçimde ise sadece cumhurbaşkanı adayları yarıştığı için bizler de seçimin daha erken sonuçlanacağını düşünmekteyiz. Saat 17.00'den sonra yayın yasağının hangi saatte kalkacağını kurul değerlendirecek. Yasak daha erken kaldırılırsa, daha erken bir saatte televizyon kanallarının haber ajanslarının haber geçmesine izin verilirse sizinle de paylaşılacaktır" diye konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN