YSK Başkanı Ahmet Yener'den seçim açıklaması: Daha erken sonuçlanabilir
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Ankara'da oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Bu seçimde sadece cumhurbaşkanı adayları yarıştığı için seçimin daha erken sonuçlanacağını düşünmekteyiz" dedi.
YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2'nci turu için Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Arjantin İlkokulu'nda 4234 numaralı sandıkta oyunu kullandı.
Yener, çıkışta yaptığı açıklamada, "Bugün Cumhurbaşkanı oylamasının 2'nci turunu gerçekleştirmekteyiz. Vatandaşlarımız ilk turda olduğu gibi 2'nci turda da hem yurt içinde hem de yurt dışında seçimlere yoğun bir ilgi göstermektedir.
Sonuçların Türk milletine, Türk demokrasisine, siyasi partilerimize ve cumhurbaşkanı adaylarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Şu ana kadar da seçimlerimiz sıkıntısız devam etmektedir. Tekrar Türk halkına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
14 Mayıs'taki seçimlere 4 cumhurbaşkanı adayı ve 24 siyasi partinin katıldığını hatırlatan Yener, "Bu seçimde ise sadece cumhurbaşkanı adayları yarıştığı için bizler de seçimin daha erken sonuçlanacağını düşünmekteyiz. Saat 17.00'den sonra yayın yasağının hangi saatte kalkacağını kurul değerlendirecek. Yasak daha erken kaldırılırsa, daha erken bir saatte televizyon kanallarının haber ajanslarının haber geçmesine izin verilirse sizinle de paylaşılacaktır" diye konuştu.
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