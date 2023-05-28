Seçim yayın yasağı kaçta bitiyor? 28 Mayıs YSK seçim yayın yasağı saat kaçta kalkacak?

PROPAGANDA YASAĞI 27 MAYIS'TA BAŞLAYACAK

27 Mayıs'ta saat 18.00'de başlayacak propaganda yasağı 24 saat devam edecek. 28 Mayıs'ta sandıklar kapanana kadar propaganda içeren haber ve yayın yapılamayacak.



Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise Yüksek Seçim Kurulu'nun seçime ilişkin haber ve tebliğleri yayımlanabilecek.



Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.