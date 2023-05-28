ISPARTA SEÇİM SONUÇLARI! 28 Mayıs 2023 2. TUR Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandı mı, kim kazandı? Başkan Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları!.

"Isparta seçim sonuçları açıklandı mı, hangi aday kazandı, oy oranları ne?" sorusunun cevabı milyonlarca vatandaş tarafından merak konusu oluyor. Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçlarını 28 Mayıs Pazar günü ilçe ilçe Ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, 2. tur seçim sonuçları açıklandı mı, kim kazandı? İşte, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları...

ISPARTA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI 2023!

Isparta seçim sonuçları belli olduğu an haberimizde yer alacaktır. Seçim sonuçları belli olduğu anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.

Türkiye geneli Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek.