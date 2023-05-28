Ehliyetle oy kullanılır mı? Kimliksiz, seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabilir mi? 28 Mayıs 2023 oy verirken gerekli belgeler...

ESKİ KİMLİK, NÜFUS CÜZDANI İLE OY KULLANILIR MI?

Edinilen bilgilere göre TC kimlik numarası net bir şekilde belli olan, ellerinde bulunan mevcut nüfus cüzdanları ile kimlik kartlarını yenilemeyen vatandaşlar da 28 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde oy kullanabilecek.