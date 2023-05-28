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28 Mayıs Pazar 2. Tur 13. Cumhurbaşkanı seçimi özel ortak yayını saat kaçta başlayacak? Seçim Özel A HABER, ATV YAYIN SAATİ

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.05.2023 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023
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28 Mayıs Pazar 2. Tur 13. Cumhurbaşkanı seçimi özel ortak yayını saat kaçta başlayacak? Seçim Özel A HABER, ATV YAYIN SAATİ

Tüm Türkiye 13. Cumhurbaşkanı seçimi için ikinci kez sandık başına gidecek. Seçmenler oylarını saat 08.00 ila 17.00 aralığında kullanacak. Ardından oyların sayılmaya başlamasıyla detaylar A Haber ve ATV seçim özel ortak yayınında canlı olarak verilecek. Seçime ilişikin detayları kaçırmak istemeyenler yayına ilişkin detayları araştırmaya başladı. İşte A Haber, ATV seçim özel ortak yayın bilgileri...

A Haber, ATV 13. Cumhurbaşkanı seçimleri 2. turuna özel ortak yayın gerçekleştirecek. Seçim sonuçlarının anbean, canlı takip edileceği programla ilgili yayın bilgileri merak ediliyor. Türkiye, Cumhurbaşkanı seçimi için 28 Mayıs'ta ikinci kez sandık başına gidecek. Peki seçim özel ortak yayını saat kaçta başlayacak?

A HABER ATV SEÇİM ÖZEL ORTAK YAYINI!

Seçimin nabzı ATV-A Haber ortak yayınında atacak. Program 28 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

Seçim sonuçları açıklanmaya başlandığı andan itibaren Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları il il, ilçe ilçe ve bölge bölge canlı ve anlık olarak A Haber ve ATV ortak yayınından takip edilecek.

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI

Seçim yasakları kapsamında yarın saat 06.00'dan 24.00'e kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda da yalnızca yemek verilebilecek.

Seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla yarın saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak. Radyolar ve her türlü yayın organlarınca seçim günü saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Seçim günü bütün yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

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