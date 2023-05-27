Seçimde oy kullanmamanın cezası kaç TL? 2023 Oy pusulasının fotoğrafını çekmek ve paylaşmak yasak mı?

Seçim sırasında oy kullanmama ya da pusulanın fotoğrafını çekmek gibi yasakların detayları araştırılıyor. 28 Mayıs Pazar 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turunun öncesinde vatandaşlar yasakları ve cezalarını araştırmaya başladı. Peki seçimde oy kullanmamanın cezası kaç TL? Oy pusulasının fotoğrafını çekmek ve paylaşmak yasak mı?

SEÇİMDE OY KULLANMAK ZORUNLU MU?

Bir vatandaşın, seçme hakkını kullanması zorunludur, vatandaşlık görevidir. YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanmaktadır. Her bireyin vatandaşlık görevi olan oy kullanmanın kullanılmadığında cezası Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenir.