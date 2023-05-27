Seçim yasakları ne zaman, saat kaçta başlayacak? 28 Mayıs 2023 Pazar günü seçim yasakları ne zaman bitecek?
"Seçim yasakları ne zaman başlayacak, saat kaçta bitecek?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Milyonlarca seçmen 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turu için geri sayım sürerken, seçim günü yasakları merak konusu oldu. Peki, YSK seçim yasakları neler, saat kaçta başlayacak? İşte detaylar...
"Seçim yasakları neler, ne zaman, saat kaçta başlayacak?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerine kısa bir süre kala seçim yasakları merak konusu olurken, YSK konuya ilişkin detayları paylaştı. Peki, 28 Mayıs seçim yasakları ne zaman bitecek? İşte, 28 Mayıs Pazar 2023 maddeler halinde seçim yasakları...
SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
28 Mayıs Pazar günü ülke genelinde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Sabah saatlerinden itibaren seçim günü yasakları başlıyor.
Yüksek Seçim Kurulu tarafından yayımlanan seçim takvimine göre, propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları, oy verme gününden önceki gün (27 Mayıs Cumartesi) saat 18.00'de sona erecek.
Kamuyu ilgilendiren seçim yasakları ise 28 Mayıs sabahı 06.00 itibarı ile başlıyor.
İŞTE MADDELER HALİNDE SEÇİM YASAKLARI
Resmi Gazete'de seçim gününe ilişkin bazı uygulama ve yasakların yer aldığı YSK kararları da yayımlandı.
- Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.
- Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak.
- Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.
- YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.
- Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek
- Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak.
- Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.
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