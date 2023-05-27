Seçim günü Market, A101, BİM, ŞOK, Tarım Kredi açık mı, kapalı mı? 28 Mayıs Pazar marketler saat kaçta açılıp, kapanacak? İşte çalışma saatleri...

A101, BİM, ŞOK, MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ 2023

Genellikle, market mağazaları sabah saat 09:00 ile akşam saat 22:00 arasında hizmet verir. Fakat belirli bir market mağazasının açılış saatlerini öğrenmek için en iyi yol, mağazaya doğrudan telefonla veya internet üzerinden ulaşarak bilgi almak olmalıdır.