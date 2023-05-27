Seçim günü Market, A101, BİM, ŞOK, Tarım Kredi açık mı, kapalı mı? 28 Mayıs Pazar marketler saat kaçta açılıp, kapanacak? İşte çalışma saatleri...
Seçim günü marketlerin çalışma saatlerine ilişkin detaylar gündemdeki yerini aldı. 14 Mayıs 13. Cumhurbaşkanı seçimlerinin 2. tura kalmasıyla birlikte, Türkiye 28 Mayıs Pazar günü tekrar sandık başına gidecek. Peki yarın market, A101, BİM, ŞOK, Tarım Kredi açık mı, kapalı mı? 28 Mayıs Pazar marketler saat kaçta açılıp, kapanacak?
Seçim günü market, A101, BİM, ŞOK, Tarım Kredi açık mı, kapalı mı sorusunun cevabı merak ediliyor. 13. Cumhurbaşkanı seçimlerinin 2. turu 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Vatandaşlar arama motorlarında, "28 Mayıs Pazar marketler saat kaçta açılıp, kapanacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte konuya ilişkin merak edilenler ve çalışma saatleri...
SEÇİM GÜNÜ 28 MAYIS'TA MARKETLER AÇIK MI, KAPALI MI?
28 Mayıs'ta marketlerin aynı şekilde hizmet verecek. Seçim günü BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA açık olacak.
Öte yandan AVM'ler de kapanmayacak.
A101, BİM, ŞOK, MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ 2023
Genellikle, market mağazaları sabah saat 09:00 ile akşam saat 22:00 arasında hizmet verir. Fakat belirli bir market mağazasının açılış saatlerini öğrenmek için en iyi yol, mağazaya doğrudan telefonla veya internet üzerinden ulaşarak bilgi almak olmalıdır.
Sabah Açılış: 09.00
Akşam Kapanış: 22.00
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