Ehliyetle oy kullanılır mı? Kimliksiz, seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabilir mi? 28 Mayıs 2023 oy verirken gerekli belgeler...
"Oy verirken seçmen kağıdı şart mı, kimliksiz oy kullanılır mı?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. 28 Mayıs Pazar günü sandık başına gidecek milyonlarca vatandaş, oy işlemleri hakkında detayları sorguluyor. Oy işleminin sona ermesiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için gözler YSK, seçim sonuçları sayfasında olacak. Peki, ehliyetle oy kullanılır mı, kimlik gerekli mi? İşte detaylar...
"Ehliyetle, sürücü belgesiyle oy kullanılır mı?" sorusu gündemdeki yerini aldı. 28 Mayıs Pazar günü milyonlarca vatandaş yeniden oy kullanmak için sandık başına gidecek. Seçime sayılı saatler kala, oy verirken dikkat edilmesi gerekenler araştırılmaya başlandı. Peki, seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? İşte, haberin detayları...
SEÇMEN KAĞIDI OLMADAN OY KULLANILABİLİR Mİ?
Seçmen kağıdı olmadan da oy kullanılabilmektedir. Seçmenler e- Devlet sistemindeki "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden sorgulama yaparak Seçmen Bilgi Kağıdının dökümünü alabilirler.
ESKİ KİMLİK, NÜFUS CÜZDANI İLE OY KULLANILIR MI?
Edinilen bilgilere göre TC kimlik numarası net bir şekilde belli olan, ellerinde bulunan mevcut nüfus cüzdanları ile kimlik kartlarını yenilemeyen vatandaşlar da 28 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde oy kullanabilecek.
OY VERİRKEN EHLİYET GEÇERLİ Mİ?
Yukarıda yazılı olan listeye göre oy verirken kimlik kartı yerine sürücü belgenizi de yanınızda taşıyabilirsiniz. Ehliyette oy kullanabilirsiniz.
NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNDEN ALINAN GEÇİCİ BELGEYLE OY KULLANILIR MI?
Vatandaşlar, Nüfüs Müdürlüğü'nden aılınan geçici kimlik belgesi ile seçme hakkını yerine getirebilecektir. Seçim günü seçmenlerin oy kullanabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numalarını gösteren belgeleri ibraz etmeleri gerekiyor.
Bu sebeple eski kimlik kartı, ehliyet, geçici kimlik belgesi gibi yukarıda bahsettiğimiz belgelerden herhangi biriyle oy kullanma hakkına sahiptir.
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- Ehliyetle oy kullanılır mı? Kimliksiz, seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabilir mi? 28 Mayıs 2023 oy verirken gerekli belgeler...
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