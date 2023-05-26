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Son dakika | New York'taki Türkevi'ne düzenlenen saldırının zanlısı yakalandı

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Giriş Tarihi: 26.05.2023 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023
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Son dakika | New York’taki Türkevi’ne düzenlenen saldırının zanlısı yakalandı

Son dakika haberi...New York'taki Türkevi’ne düzenlenen saldırının zanlısı ABD polisinin operasyonu sonucu yakalandı.

New York'taki Türkevi'ne düzenlenen saldırının zanlısı ABD polisinin operasyonu sonucu yakalandı.

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin New York kentinde yer alan Türkevi'ne yönelik bir saldırı gerçekleşmişti.

Türk BM Daimi Misyonu ve Başkonsolosluğu'nun da bulunduğu Türkevi binasının ön camları levyeyle paramparça edilmiş, uluslararası tepki çeken olayın perde arkasında New York polisinin ihmali olduğu da belirlenmişti.

SALDIRGAN YAKALANDI
New York'taki Türkevi'ne düzenlenen saldırının zanlısı ABD polisinin operasyonu sonucu yakalandı.

Türkevi saldırısında güvenlik skandalı! TÜRKEVİ SALDIRISINDA GÜVENLİK SKANDALI!

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