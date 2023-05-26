MARDİN SEÇİM SONUÇLARI 2023! 28 Mayıs Pazar 2. Tur Cumhurbaşkanı seçim sonuçları! Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu oy oranları yüzde kaç?

OY KULLANMA SÜRECİ

Nerede oy kullanılacağı seçmen bilgi kağıdıyla veya internetten öğrenilebilecek:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.