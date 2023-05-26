IĞDIR 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?

OY KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

14 Mayıs'ta yapılan ilk tur seçimlerinde, oy pusulasında bulunan 4 Cumhurbaşkanı adayının yanı sıra 28. Dönem Milletvekili seçimleri için 1 metre uzunluğunda bir pusula daha bulunmaktaydı.