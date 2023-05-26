ERZİNCAN 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?
"Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Erzincan seçim sonuçları ile ilgili araştırmalar arama motorlarında yapılmaya başlanacak. 28 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçimler için geri sayım sürüyor. Peki, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?
"Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Seçim sonuçlarına yönelik detaylara ahaber.com.tr üzerinden anlık olarak ulaşabilirsiniz...
ERZİNCAN 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI!
Erzincan seçim sonuçları belli olduğu an haberimizde yer alacaktır. Seçim sonuçları belli olduğu anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
OY KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
14 Mayıs'ta yapılan ilk tur seçimlerinde, oy pusulasında bulunan 4 Cumhurbaşkanı adayının yanı sıra 28. Dönem Milletvekili seçimleri için 1 metre uzunluğunda bir pusula daha bulunmaktaydı.
İkinci tur seçimlerinde ise yalnız bir oy pusulası kullanılacak.
Cumhurbaşkanlığı seçimleri için geçerli olan pusulada iki aday yer alacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SİİRT 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?
- ARTVİN 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?
- HAKKARİ 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?
- ERZİNCAN 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?
- BİTLİS 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?
- Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi 2.000 TL mi yatacak? Ödeme takvimi...
- Erken emeklilik prim - yaş çizelgesi neticelendi! 1999 - 2000 - 2001 - 2002 sonrası dikkat! 900 gün indirim ile 3600 ve 4500 prim...
- GÜMÜŞHANE SEÇİM SONUÇLARI! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandı mı, kim kazandı? Başkan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları!
- Asgari ücretliye, memura zamlı rakamlar netten brüte netleşiyor! Enflasyon farkı+refah payı katlayacak! 10.000, 12.500, 22.000 TL...
- ÇANKIRI 2.TUR SEÇİM SONUÇLARI! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandı mı, kim kazandı? Başkan Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları
- SİNOP SEÇİM SONUÇLARI! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandı mı, kim kazandı? Başkan Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları!
- KIRŞEHİR 2.TUR SEÇİM SONUÇLARI! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandı mı, kim kazandı? Başkan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları!