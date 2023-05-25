Zeydan Karalar'dan CHP'li belediyenin işçilerine oy baskısı! İşten çıkarmakla tehdit etmiş: Fotoğrafını çekeceksiniz
CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi işçilere "Oyunuzu Kılıçdaroğlu'na vereceksiniz, fotoğrafını çekip bize göstermezseniz işten çıkarılacaksınız" tehdidinde bulundu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın "Oyunuzun fotoğrafını çekip bize getireceksiniz, yoksa işten çıkarılırsınız" diyerek işçileri baskı altına aldığı ifade eden Kanlı, "Sadece belediye başkanı değil, CHP teşkilatı da muhtarlara mesaj atarak Kılıçdaroğlu'na oy atmalarını isteyen içeriği tehditle dolu mesajlar atıyorlar. Eğer CHP'ye oy çıkmazsa hizmet yapmayacaklarını söylüyorlar" dedi.
BELEDİYE ÇALIŞANLARINA TEDHİT
MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nden Kılıçdaroğlu'na oy vermeleri için işçilere baskı ve şantaj yaptıklarını dile getirerek, "Adana'daki skandal tabii ki bununla bitmedi.
Dört yıllık zamanda CHP'li olmayan 3 binden fazla çalışanı sokağa atan, açlığa mahkûm eden, kalanlara ise baskı, yıldırma ve zulüm uygulayan CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi, 28 Mayıs seçimi için de yine kendisinden beklenen tavır içine girmiştir.
28 Mayıs'ta sandığa gittiğinizde oyunuzu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceksiniz ve bunun görüntüsünü çekip bize getireceksiniz yoksa işten çıkarılırsınız" şeklinde tehdit ve şantaj yapıldığı duyumları alıyoruz" diye konuştu.
OY YOKSA HİZMETTE YOK
Başkan Karalar işçileri tehdit ederken, CHP teşkilatı da muhtarlara tehdit dolu mesajlar attığını, Kılıçdaroğlu'na oy vermedikleri takdirde köylerine, mahallelerine hizmet getirilmeyeceği tehdidinde bulunduğunu da dikkat çeken Kanlı, "Türkiye asrın felaketini yaşadı.
Yine Türkiye asrın seçimini yaparken, kendilerine çıkan oyları yeterli görmeyen CHP zihniyeti depremzedelere hakaretler yağdırdı, küfürler etti, barındıkları yerlerden attı.
Şimdi de 28 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu'na yeterli oy çıkmaması durumunda köylere, mahallelere hizmet verilmeyeceği, sandıklarda kullanılan oyun görüntüsüyle ispat edilememesi durumunda çalışanların işten çıkarılacağı tehdidini savuruyor" şeklinde konuştu.
CHP İLÇE BAŞKANINDAN ATILAN O MESAJ:
CHP Karataş İlçe Başkanı Seçgin Sakar'ın muhtarlara attığı mesajda şu ifadeler kullanıldı:
"Çok kıymetli muhtarlarım. 14 Mayısta yapılan seçimlerde 39 tane köyümüzden, Cumhurbaşkanlığı seçiminde millet ittifakı adayımıza, milletvekili seçimlerinde partimize çıkan oylar maalesef 7-8 köy hariç çok tatminkâr olmamıştır.
Siz kıymetli muhtarlarımız takdir etmelisiniz ki mahallelerinizdeki tüm ihtiyaçlarınızın ve eksiklerinizin Büyükşehir Belediyesinde giderilmesi için bizler CHP ilçe örgütü olarak devamlı yanınızda olup taleplerinizin yerine getirilmesi için çabaladık ve takipçisi olduk, bundan sonrada olacağımızdan şüpheniz olmasın.
Fakat sizlerde takdir edersiniz ki bizler yarın sizlerin taleplerini yerine getirtmek için gittiğimizde köylerinizde seçimde çok az destek gördük denilmesi bizim elimizi zayıflatır."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Doğalgaz borçları silindi mi son dakika 2023? Depremzedelerin elektrik ve doğal gaz faturası borçları silindi mi? Yeni faturaların ödeme tarihi...
- Kobra Murat tek bir formülle iğne ipliğe döndü! Diyetsiz, sporsuz 55 kiloyu silip attı! İşte kilo verme sırrı...
- DSİ KURA SONUÇLARI İŞKUR! 2023 DSİ işçi alımı kura çekimi ne zaman, isim listesi açıklandı mı? Asıl ve yedek adaylar...
- Ek atama yapılacak mı? 2023 MEB ek öğretmen ataması olacak mı, ne zaman?
- 2023 KPSS lisans başvuru son gün ne zaman? KPSS ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı?
- MSÜ tercihleri bitti mi, ertelendi mi 2023? MSÜ tercihleri ne zaman, hangi tarihte sona erecek?
- DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? DSİ kura çekimi sonuçları ile asıl ve yedek aday isim listesi açıklandı mı?
- 3600 günle emeklilik detayları ayyuka çıktı! 1800-3600 günle emeklilik TABLOSU! Staj ve çıraklık sigortası...
- Seçmen kağıdı yeniden dağıtılacak mı? Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak 2023?
- YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2023? YKS sınav giriş belgesi belli oldu mu?
- POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 30. Dönem POMEM başvuru takvimi belli oldu mu?
- Bursluluk sınav başvuruları ne zaman yapılacak 2023? Bursluluk sınav başvuru tarihi açıklandı mı?