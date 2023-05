Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan gündeme ilişkin önemli açıklamalar

"KILIÇDAROĞLU KAZANIRSA, TERÖR ÖRGÜTLERİ KAZANACAK"



Varsın birileri gerilimle kutuplaştırmayla yol almaya çalışsın, o bizi ilgilendirmiyor. Biz milletimizi kucaklamaya devam edeceğiz. Buradan taviz veremeyiz. 28 Mayıs'ta biz kazanırsak, 85 milyonun her bir ferdi kazanacak. Önemli olan o akşam sandıktan ne çıkacak? Kılıçdaroğlu kazanırsa, terör örgütleri kazanacak. Londra tefecileri kazanacak. ABD'li şirketler kazanacak. Kaybedenler ise ülkemiz üzerinde hesap yapan olacak. Dergi kapaklarından millete ayar verenleri gördünüz. Bunların Erdoğan ile ne işi var? Bunlara sormak lazım, Erdoğan'la kaç kere bir araya geldin? Erdoğan'ın onlara bakış açısını bildikleri için Erdoğan'ın kaybetmesi lazım diyorlar. Bunu terör örgütleri de diyor. Demek ki bunlar terör örgütleriyle aynı yerden ayar alıyorlar. Milletimin her bir ferdi, siyasi tercihi ne olursa olsun benim için kıymetlidir. Halkımla hep iç içe oldum. Muhalefet partilerine gönül veren vatandaşlarımızın moralini bozmadık. Ne diyorlar? Cehennemin kapıları. Bu kelimeleri her gün kullananların psikolojisin iyi olması mümkün değil. Bunlar toksik ilişkiler kurdular. Bu ilişkiler işi buralara getirdi. Negatif söylem kullanıyorlar. Arkadaşlarıma da söylüyorum 'Pozitif söylem içerisinde olacağız. Bunların yaptıklarını yapmayacağız.'

"KADINA ŞİDDETİ KESİNLİKLE REDDEDEN BİR PARTİYİZ"



Bu manşetleri kimler attı bilmiyorum. Türkiye'de parlamentoda kadın sayısını artıran parti, AK Parti'dir. En geç bayan milletvekilleri bizim. En genci 24 yaşında, iki fakülte mezunu. Teşkilatın kademelerinden gelmiş bir kızımız. Bunlar gençlerin temsilcisi konumunda olacak. Kadına şiddeti kesinlikle reddeden bir partiyiz. Kadına şiddet bizim inancımızda kesinlikle yasaklanmıştır. Böyle bir şeyi düşünmek mümkün değil. Dolayısıyla AK Parti'de de böyle bir şeyi düşünmek mümkün değil. Kadınlarımız toplumun yarısı. Böyle olduğu için kadınlarımızın da parlamentoda temsil edilmesi gerekiyor. Biz neyi başardıysak, CHP'ye rağmen başardık. Onların kadınlarla ilgili söylemlerine bakmayın, samimi değiller. Kılıçdaroğlu, biz başörtüsünü özgürlük düzenlemesini hayata geçirdiğimizde AYM'ye koştu. Şimdi inkar ediyor. Yardımcısı konumunda olan bayan, üniversite kapılarında kızlarımızın başörtüsünü çıkarıp alıyorlardı. O odalara da ikna odaları diyorlardı. İkna odaların müseccel kurucusu o. Kızlarımız ne çileler çekti? Ben kendi kızlarımda bu sıkıntıyı yaşadım? İmam hatipli olmasına rağmen yaşadım. Arkadaşımın yanına gönderdim. İçeri almıyorlardı.

"KADINLARIMIZIN ÖNÜNÜ AÇTIK TEŞVİK ETTİK"

Bunlar hep aynı zihniyet. Değişen hiçbir şey yok. Bunlar hep aynı tekerlemeler? Bu kızlar mezun oluyor. Kimisi doktor, kimisi mühendis, kimisi hukukçu. Hepsinin önü açıldı. Bizim partimizde hepsi var. Kadına şiddettin yok olma noktasına bizim dönemimizde geldi. Yapamazlar, ümüğünü sıkarız. 94'te belediye başkanı olduğumdan beri otobüslerde trenlerde her yerde, 'Başörtülü olanları trenden atacaklar' dendi. Bunları hep yaşadık. Türk kadınının ferasetine gayretine güvendim, güveniyorum. Kadınları her alanda destekledik. Hiçbir kadın 21 yılda hiç bir hakkını kaybetmediği gibi yeni haklara kavuşmuştur. Eğitimde, kadınlarımız fersah fersah kademe kat ettiler. Eğitim düzeyi noktasına baktığımızda, yüzde 70'ten yüzde 80 seviyesine biz getirdik. Önünü açtık, teşvik ettik. Eğitimde başarırsak Türkiye'nin dünya standardında yeri yükselecektir, buna da Türkiye'nin çok ihtiyacı var.



İLK İCRAAT YENİ KABİNE



İlk icraat arkadaşlarımızla istişareler yapıp kabinemizi kurmamız gerekiyor. Partimin en üst kurulu ve külliyedeki arkadaşlarımla değerlendirip ülkemizi yükseltecek adımları atacağız. İstişaremi MYK ile yapacağım. Cumhurbaşkanlığı sözcüm var. Partimin sözcüsü var. Onlarla bu adımı atacağız. Parlamentoda Cumhur İttifakı'nın geldiği yer var. Buna göre istişaremizi yapıp yolumuza kararlı şekilde devam edeceğiz.



"BUNLARIN YAPTIĞI MİLLİYETÇİLİK DEĞİL, TAKİYECİLİKTİR"



Benim milletim samimiyet testini çok iyi yapar. Bunların yaptığı milliyetçilik değil, takiyeciliktir. Takiyeciliği de benim milletim yutmaz. Bunlar düne kadar terörist seviciydi. 'Selo'nun çıkmasını istiyorsanız, oyunuzu Kılıçdaroğlu'na vereceksiniz' diyen Kılıçdaroğlu değil mi? Bu adam Diyarbakır'da 51 kardeşimin ölümüne sebep oldu. Şuan içeride cezasını çekiyor. Seçim kampanyasından beri terörün desteğini aldıkça yüzü gülüyor. Bunu milliyetçilik kabul eder mi? Milli olan bir yapı bunu kabul eder mi? Şu Çanakkale'deki köprü aklın beşer planın da kabul edebileceği bir şey değildi. Kılıçdaroğlu gibi adamlar böyle bir köprü yapamaz. Aklı yetmez bu işlere. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık. Benim karşıma önce CHP'liler çıktı. Niye 'Yavuz Sultan Selim' adını koydunuz, kendi adınızı koysaydınız' dediler. Çünkü bu zihniyetle yetiştirler. Biz şuan terörü kaynağında kurutma stratejisini başarıyla uyguladık.

Ayrıntılar geliyor...