Az önce deprem nerede oldu? Adana’da Deprem mi oldu son dakika? AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi!

2023-05-07 09:19:34 38.128 38.556 6.99 ML 1.9 Sincik (Adıyaman) 582116

2023-05-07 09:04:59 37.842 36.235 8.59 ML 2.3 Saimbeyli (Adana) 582113

2023-05-07 09:00:37 37.886 36.496 10.84 ML 1.7 Onikişubat (Kahramanmaraş) 582114

2023-05-07 08:52:35 37.3 36.786 7.0 ML 1.7 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 582115

2023-05-07 08:31:04 37.856 36.219 6.85 ML 1.6 Saimbeyli (Adana) 582112

2023-05-07 08:25:19 36.439 28.238 13.54 ML 1.7 Ege Denizi - [24.37 km] Marmaris (Muğla) 582110

2023-05-07 08:17:06 38.078 26.949 7.0 ML 1.3 Seferihisar (İzmir) 582111

2023-05-07 08:14:05 38.454 39.609 10.56 ML 1.3 Maden (Elazığ) 582109

2023-05-07 08:12:44 38.268 38.183 6.99 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya) 582107

2023-05-07 08:03:24 38.43 39.119 6.93 ML 0.9 Sivrice (Elazığ) 582108

2023-05-07 07:58:38 37.276 37.051 7.0 ML 1.2 Pazarcık (Kahramanmaraş) 582103

2023-05-07 07:57:47 40.246 31.742 7.0 ML 1.7 Beypazarı (Ankara) 582106

GECE UYURKEN DEPREM OLURSA NE YAPMALIYIZ?

Uykuda deprem olursa ve yataktan kalkmak güç olursa şiltenin altına girin. Varsa masanın altına girin ve çök-kapan-tutun hareketi ile üzerinize düşen eşyadan korunun. Kapılara yakın devrilebilecek eşya koymayın; depremde devrilebilir ve dışarı çıkmak güçleşebilir. Merdiven, asansör veya balkonlara gitmeyin.

DEPREMDE BİNANIN SALLANMASI İYİ Mİ?

Binanın sallanma durumu, sağlamlığına bağlı olarak değişebilir. Binaların çok sallanması yıkılacağı anlamına gelmez. Yapının sağlam olması veya yeni olması deprem için oldukça önemlidir. Eski binalar depreme çok fazla mukavemet gösteremiyor.