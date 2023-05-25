AFYONKARAHİSAR 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI! Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?
"Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Afyonkarahisar seçim sonuçları ile ilgili araştırmalar arama motorlarında yapılmaya başlanacak. 28 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçimler için geri sayım sürüyor. Peki, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?
"Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Seçim sonuçlarına yönelik detaylara ahaber.com.tr üzerinden anlık olarak ulaşabilirsiniz...
AFYONKARAHİSAR 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI!
Afyonkarahisar seçim sonuçları belli olduğu an haberimizde yer alacaktır. Seçim sonuçları belli olduğu anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
OY KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
14 Mayıs'ta yapılan ilk tur seçimlerinde, oy pusulasında bulunan 4 Cumhurbaşkanı adayının yanı sıra 28. Dönem Milletvekili seçimleri için 1 metre uzunluğunda bir pusula daha bulunmaktaydı.
İkinci tur seçimlerinde ise yalnız bir oy pusulası kullanılacak.
Cumhurbaşkanlığı seçimleri için geçerli olan pusulada iki aday yer alacak.
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