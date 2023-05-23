Ümit Özdağ kimi destekliyor? Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak?
ATA İttifakı'nın dağılmasının ardından gözler Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ'a çevrildi. 22 Mayıs günü yaptığı açıklamayla ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Cumhur İttifakı'nı yani Başkan Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı. Ümit Özdağ'ın ise 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turunda ne tutum takınacağı ise bugünkü basın açıklamasıyla netleşecek. Peki Ümit Özdağ ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak?
Ümit Özdağ kimi destekliyor sorusunun cevabı merak ediliyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bugün gerçekleştireceği basın toplantısında 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turunda nasıl bir duruş içerisinde olacaklarını ifade edecek. Peki Ümit Özdağ kimi destekliyor? Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ne zaman saat kaçta açıklama yapacak? İşte detaylar...
ÜMİT ÖZDAĞ NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?
Ümit Özdağ bugün saat 13.00'de gerçekleştirdiği açıklamada akşam toplantı yapacaklarını ve 24 Mayıs (yarın) saat 14.00'de tekrar açıklama yapacağını aktardı.
SİNAN OĞAN NE DEDİ?
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan'a sandıktan yüzde 5.17'lik bir oy çıktı. İkinci tur öncesi Başkan Erdoğan ile 19 Mayıs'ta kritik bir görüşme gerçekleştiren Oğan kararını açıkladı.
İşte Sinan Oğan'ın açıklamasının detayları:
ATA İttifakı'nın kuruluşu gerçekleşti ve 11 Mart'ta ittifakın adayı olarak ilan edildik. Türk milliyetçilerinin ve Atatürkçülerin adayı olarak bu yarışa girdik.
Bilmedikleri, görmezden geldikleri, ciddiye almadıkları durum şuydu; biz 3 yıldır bu çalışmayı sürdürüyorduk bir dip dalgayı bir ayda değil üç yılda hazırladık.
Normal şartlarda bizim almayı beklediğimiz oy oranı yaklaşık yüzde 9-16 bandında bir rakamdı. Bir dip dalganın geldiğini, tüm anketlerin yanılacağını, seçimin sürprizini bizim yapacağını ifade ettik.
Seçimde sayın Muharrem İnce'ye başlatılan linç kültürünün hedefine ulaşmasıyla bu kez de son 3 gün bize başlatılan yargısız infaz sonucu seçmenlerimizin bir kısmının ürkmesine sebep olmuştur.
28 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu kritik öneme sahiptir. Tabanımız, destekleyenlerimiz, ATA İttifakı bileşenleriyle müzakereler yaptık. 28 Mayıs 2023'te yapılacak ikinci tur seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakının adayı sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştük.
Burada altını öncelikle çizmek istiyorum ki herhangi pazarlık, angajman, taahhüt belirtmeksizin kırmızı çizgilerimizi ifade ettik.
Her iki aday ile görüşmelerimiz devlet adamı ve karşılıklı nezaketle gerçekleşmiştir. Bu müzakere ve istişareler tabandan gelen mesajlar neticesinde seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum.
Bize oy veren seçmenleri de sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemelerini talep ediyorum."
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