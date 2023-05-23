Ümit Özdağ kimi destekliyor? Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bugün, saat kaçta açıklama yapacak?

İşte Sinan Oğan'ın açıklamasının detayları:

ATA İttifakı'nın kuruluşu gerçekleşti ve 11 Mart'ta ittifakın adayı olarak ilan edildik. Türk milliyetçilerinin ve Atatürkçülerin adayı olarak bu yarışa girdik.

Bilmedikleri, görmezden geldikleri, ciddiye almadıkları durum şuydu; biz 3 yıldır bu çalışmayı sürdürüyorduk bir dip dalgayı bir ayda değil üç yılda hazırladık.