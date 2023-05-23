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Son dakika | Bakan Akar açıkladı: Suriye'nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.05.2023
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Son dakika | Bakan Akar açıkladı: Suriye’nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün gece Suriye'nin kuzeyinde 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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