KGM İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI! 2023 İŞKUR KGM personel alımı kura sonuçları duyuruldu mu? www.kgm.gov.tr başvuru sonucu ilan ekranı!
"KGM kura sonuçları açıklandı mı, ne zamnan açıklanacak?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. İŞKUR üzerinden 2-7 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapaılan başvuru işlemleri sonrası gözler kura sonuçlarına çevrildi. Peki, 2023 KGM kura sonuçları açıklandı mı, personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
"KGM personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı merak konusu oluyor. Başvuruların sona ermesiyle birlikte gözler KGM personel alımı sonuçlarına çevrildi. İşçi alımı başvuru sonuçları, Karayolları Genel Müdürlüğü resmi sitesi üzerinden ilan edilecek. Peki, KGM kura sonuçları 2023 açıklandı mı?
KGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ!
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) bünyesinde merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 3000 personel alımı başvuruları 2 ve 7 Mayıs tarihleri arasında İŞKUR esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden alındı.
KGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı kura çekimi tarihine ilişkin bir açıklama henüz gelmedi.
İşçi alımı ilan metninde ''İŞKUR tarafından gönderilen; başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl, ihtiyaç duyulacak sayıda yedek işçi kura ile belirlenecektir.
Kura tarihi ve yeri kurumumuz resmi internet adresinde (www.kgm.gov.tr) daha sonra duyurulacaktır.'' ifadeleri yer aldı.
KGM İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KGM 3 bin işçi alımı başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Kura çekiminin ardından sonuçlar www.kgm.gov.tr adresinden ilan edilecek.
Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunulması veya gerçeğe aykırı belge sunulması durumunda başvuruları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Eğer atamaları gerçekleşmişse bile iptal edilecektir.
Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya gerçeğe aykırı belge sunan kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır. Ataması yapılan işçi, beş yıl boyunca başka bir ildeki işyerlerine nakil veya tayin talebinde bulunamayacaktır.
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