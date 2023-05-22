Sinan Oğan açıklaması bugün saat kaçta, ne zaman? 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime destek verecek? Başkan Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu?
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ATA İttifakı'nın adayı olan Sinan Oğan, 14 Mayıs seçimlerinde %5.17'lik bir oy aldı. Seçimlerin 2. tura kalmasıyla birlikte Oğan'ın hangi adayı destekleyeceği ise merak konusu oldu. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turu 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Onun öncesinde 22 Mayıs Pazartesi günü Oğan, seçimlerde nasıl bir tutum sergileyeceklerini açıklayacak. Peki Sinan Oğan açıklaması bugün saat kaçta, ne zaman? Sinan Oğan kime destek verecek?
Sinan Oğan kimi destekleyecek sorusunun cevabı merak ediliyor. Ülke gündeminin ilk sıralarında yer alan 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri ilk turda adaylardan birinin 50+1 oy oranına ulaşamaması sebebiyle ikinci tura kaldı. Yüzde 5.1'lik bir oy oranına sahip olan ATA İttifakı adayı olan Sinan Oğan ise bugün yapacağı açıklamada ikinci turda nasıl bir tavır sergileyeceklerini, adaylardan kime destek vereceğini açıklayacak. Peki Sinan Oğan açıklaması bugün saat kaçta, ne zaman? İşte detaylar...
SİNAN OĞAN SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?
Sinan Oğan Twitter hesabı üzerinden 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili tutumlarını 22 Mayıs saat 17.00'da düzenleyecekleri basın toplantısında açıklayacağını aktardı.
Konuya ilişkin Sinan Oğan, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu ile ilgili tutumumuzu yarın saat 17.00'da düzenleyeceğimiz bir basın toplantısı ile açıklayacağız. Yaptığımız istişarelerin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarınki görüşmeler ve istişareler de tamamlandığında artık kararımızı netleştirip, bunu Türk milletinin aziz evlatları ile paylaşmış olacağız. Kararımızı herhangi bir saikle değil, Türk milletinin geleceği, ülkemizin birlik ve bütünlüğü ile istikrarının önemli olacağını, ayrıca meselelere farklı beklentiler ile değil, ilkeler bazında baktığımızın da bilinmesini isteriz" dedi.
BAŞKAN EROĞAN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan ile bir araya geldi. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü. Başkan Erdoğan, görüşmenin ardından Dolmabahçe'den ayrıldı.
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ 1. TUR OY ORANLARI 2023
MASADAKİ SENARYOLAR NELER?
Konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan uzmanlar Oğan'ın Cumhur İttifakı'na daha yakın olduğunu ifade etti. Siyaset kulislerinde ise Oğan'ın tarafsız kalabileceği bu durumun da Cumhur İttifakı ve Başkan Erdoğan'ın elini güçlendirebileceği konuşuluyor. Zira 7'li koalisyonun terör örgütünün siyasi ayağı HDP ile yaptığı ittifakı Oğan onaylamıyor. İkinci tur için görülen en düşük ihtimal ise Oğan'ın terör destekli 7'li koalisyonu desteklemesi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SİNAN OĞAN SÖZLERİ
Sinan Oğan'ın ikinci turda belirleyici olacağı yönündeki tezlerin sorulması üzerine Erdoğan "Ben bu şekilde müzakere etmeyi seven biri değilim" ifadelerini kullanmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bakan Mahmut Özer'den son dakika YAZ TATİLİ kararı! Okullar ne zaman kapanacak? Tatil süresi kısaldı mı? Lise, ortaokul, ilkokul...
- Asgari Ücrete temmuzda 4 maddeli ARTIŞ! %30-35-40 zamlı maaşlar netleşti! Net: 11.908, Brüt: 14.010 TL! Tablo şekillendi, her eve en az...
- TOKİ Emlak Konut THY KURA TARİHİ 2023! Emlak Konut Arnavutköy ödeme planı detayları, şartları! İstanbul Yenişehir Evleri THY Arnavutköy projesi başvurusu nasıl yapılır?
- SSK Bağkur tahsis numarasına göre maaş tarihleri 2023! Tahsis numarası 0,1, 5, 7, 9 olanlar ne zaman, hangi gün maaş alır?
- Hangi filmin ilk 10 dakika 38 saniyelik süresi boyunca hiçbir konuşma yoktur?
- Günümüzde hem kadınlar hem de erkeklerde 100 metre yüzmenin hangi stilindeki olimpiyat rekoru derecesi diğer üçüne göre en yavaş olanıdır?
- Hangi ilin Kıbrıscık adında bir ilçesi vardır?
- TDK Atasözleri ve Deyimler sözlüğüne göre hangisinin anası ağlamamış?
- Bill Gates hangi oyuna olan bağımlılığından dolayı oyunu kendi bilgisayarından silmiş yine de dayanamayıp arkadaşlarının bilgisayarından oynamaya devam etmiştir?
- B ehliyet 125 cc motor kullanabilir mi? B ehliyet 125 cc ne zaman gelecek 2023?
- Hangisi bir atasözüdür? Kim Milyoner 100 binlik soru...
- Genetik olarak normal ve sağlıklı olan bir insanda hangisinden toplamda 24 tane vardır?