28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 14 MAYIS! Yeniden Refah Partisi kaç milletvekili çıkardı, hangi ilde kaç oy aldı? İstanbul, İzmir, Ankara...

Yeniden Refah Partisi milletvekili aday listesi 2023! Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri 14 Mayıs Pazar günü tamamlandı. Oy işlemlerinin ardından sandıklar açılmaya başlandı ve son durum netleşti. YSK seçimlerin ikinci tura kaldığını son dakika açıkladı. Yeniden Refah Partisi Meclis'te yer almasını istediği isim listesini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etmişti. YSK tarafından incelendikten sonra kesinleşen il il Yeniden Refah Partisi milletvekili adayları isim listesi gündemdeki yerini aldı. İşte, Yeniden Refah partisi milletvekili adayları...