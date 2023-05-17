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28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 14 MAYIS! Yeniden Refah Partisi kaç milletvekili çıkardı, hangi ilde kaç oy aldı? İstanbul, İzmir, Ankara...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2023 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023
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28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 14 MAYIS! Yeniden Refah Partisi kaç milletvekili çıkardı, hangi ilde kaç oy aldı? İstanbul, İzmir, Ankara...

Yeniden Refah Partisi'nin milletvekili aday listesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü 13. Cumhurbaşkanı yanı sıra 28. Dönem Milletvekillerini belirlemek amacıyla sandığa giderek oyunu kullandı. Oy oranları heyecanla takip edilirken, YSK seçimlerin ikinci tura kaldığını açıkladı. Peki, Yeniden Refah Partisi kaç milletvekili çıkardı, hangi ilde kaç oy aldı?

Yeniden Refah Partisi milletvekili aday listesi 2023! Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri 14 Mayıs Pazar günü tamamlandı. Oy işlemlerinin ardından sandıklar açılmaya başlandı ve son durum netleşti. YSK seçimlerin ikinci tura kaldığını son dakika açıkladı. Yeniden Refah Partisi Meclis'te yer almasını istediği isim listesini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etmişti. YSK tarafından incelendikten sonra kesinleşen il il Yeniden Refah Partisi milletvekili adayları isim listesi gündemdeki yerini aldı. İşte, Yeniden Refah partisi milletvekili adayları...

YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023

Yeniden Refah milletvekilleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa başta olmak üzere araştırılıyor.

İSTANBUL 1. BÖLGE

SUAT PAMUKÇU

DAVUT GÜLOĞLU

CEMİL ÇOLAK

MEHMET FATİH BAYRAMOĞLU

ERHAN ERDOĞAN

BURHAN ASAF ŞAFAK

ABDULLAH CAHİT DİNÇ

HASAN KÖTEN

MİKDAT ERDEM

RABİA BAŞKAN

İSMAİL AHMET POLAT

VEFA AKTÜZ

MAHMUT BAŞAK

CEMİL CEBİR

ŞENEL AKARÇEŞME

LEVENT METİN

KÜÇÜKAĞA HACIEFENDİOĞLU

YUNUS YAĞCI

MUSTAFA KAZIM ALPAY

ZÜLEYHA ZENGİN

EROL KARAKOÇ

MUSTAFA ÖZER

HASAN BASRİ YİĞİT

ERDAL KIRAN

ZEYNEP ARSLAN

CENGİZ KARA

HAYRİ AYYILDIZ

HALİL KEY

İBRAHİM MİZANOĞLU

HURİYE KELEŞ

FATİH AKÇAY

MEHMET KILINÇKAYA

TURGUT SADIKOĞLU

DİLEK SAMANCI

ÖMER FARUK AK

İSTANBUL 2. BÖLGE

MUHAMMED ALİ FATİH ERBAKAN

DOĞAN AYDAL

LÜTFİ ŞENOCAK

DAVUT KONAKÇI

TEKİN KARATAŞ

MUSTAFA SARI

OSMAN UÇAR

HALİT ÖZKARATAŞLIOĞLU

MİKAİL KARAHAN

MAHMUT OKUDAN

BEYZA ÖZMEN

ORHAN KARA

ORHAN ÇAĞLAYAN

HACI RAMAZAN KAYA

HALİL İBRAHİM ECE

TEVFİK YAZICILAR

ABDULKADİR ŞENGÜL

ESMA TIĞLI

SONGÜL AKSEL

ÜMMÜHAN ADIGÜZEL

ALİ YENER

CENGİZHAN SESLİKAYA

ESLAM TÜRKMEN

MURAT MARAP

ZEYNEL ÖZMEN

MUHTEREM GÜL

VAHDET ERDOĞAN

İSTANBUL 3. BÖLGE

DOĞAN BEKİN

BAYRAM SAKARTEPE

MUSTAFA DOĞAN

SERHAT FINDIK

KADİR KARACA

ABDÜRREZZAK İLBEYİ

RECEP EROL

SETENAY KANAR

MUHAMMET ALİ ALBAYRAK

ONUR KARSAVRAN

BEKİR KÜÇÜKÇAYIR

MEHMET YAVAN

EMİNE BARUTÇU

HASAN BAHÇIVAN

YAKUP POLAT

YUNUS EMRE TAŞÇI

ALİ YÖNEM

NURİ ÖZATA

NEVZAT EMİROĞLU

SERKAN KAYA

İZZEDDİN COŞKUN

TALHA SAİT ATAY

MEHMET AKİF BİÇER

BÜLENT AYDIN

HAMZA AYDINLAR

SAMET PEKER

RAMZAN DEYİRMENCİ

YAHYA KEMAL KOÇ

ESRA BAYSAL

BATUHAN FATİH DOĞAN

FAYSAL İLKAN

NİHAT TOKUŞ

MAHMUT FINDIK

MUHAMMET KOÇ

TANSU YILMAZ

YASİN TOSUN

İZMİR 1. BÖLGE

CEMAL ARIKAN

BAKİ MURAT TOP

YUSUF AYDOĞAN

ALİ OSMAN KALKAN

RUZİYE TAN

NURETTİN YAKUT

EMRAH UYAN

İSMAİL TANAS

RAMAZAN DURAN

YUNUS TOPRAK

NECATİ KAVALCI

MERT ERKEZ

SAMET KOÇLU

ABDURRAHMAN KAYA

İZMİR 2. BÖLGE

ABDURRAHMAN KARAMAN

HACI MEHMET SOLMAZ

ÖZBEK TAŞDEMİR

ALİ HAKAN KÜLAHCIOĞLU

REŞAT SAYMAZ

YUSUF ŞİMŞEK

MURAT AVCIOĞLU

NAZİF TUNAHAN ŞEN

HASAN HÜSEYİN LEVENT

REŞİDE YAVAŞ

RAHMİ ÖZBAK

HAKAN ÇENBER

HASAN GÖL

MUAAMMER SARIBAŞ

KAHRAMANMARAŞ

MUHAMMED AYDOĞAR

MEHMET DERE

LEVENT PARLAK

MAHMUT SULAYICI

EKREM BEKERECİ

MERVE KIRMACI KUTLU

HAKAN ZIBA

MİKDAT KUZHAN

ANKARA 1. BÖLGE

CENGİZ ZOR

MEHMET KADERLİ

NUREDDİN GÜL

AV.TEVFİK ÖZTÜRK

AV. MURAT ÇELEBİ

ERDOĞAN CİNEVİZ

YALÇIN AKMAN

RAMAZAN MENTEŞE

ELVAN TETİK

ERCAN ÇETİN

İBRAHİM ERDOĞAN

ZEYNEP YALAZ

ABDULKADİR ATMACA

ANKARA 2. BÖLGE

SACİT GÜNBEY

MEHMET FATİH ÖZTEK

MELİH GÜNER

DİLEK ÇELİK

ABDULKADİR YILMAZ

HÜSEYİN EKİNCİ

YAHYA COŞKUNSU

İBRAHİM ÇAKIR

ERHAN ŞENGÜL

YÜKSEL BİLAL ADAK

NUH YASER YILDIRIM

ANKARA 3. BÖLGE

MEHMET FATİH UĞURLU

SELÇUK GEYVELİ

BAHATTİN SUNGUR

BÜLENT OSMANAĞAOĞLU

ZEKİ UÇAR

ÜLKÜ YENİDÜNYA

MEHMET ALTINGÖZ

MUHAMMED ENES ALPYILDIZ

AYTAÇ KILIÇ

HİLAL ÇEKMEN

ZÜMRÜDE KAYABAŞI

VEYSEL GÖRGÜLÜ

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