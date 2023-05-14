Yurt dışı oyları ne zaman eklenecek 2023? Yurt dışı oyları sonuçlara eklendi mi, sayıldı mı?
"Yurt dışı oyları ne zaman eklenecek 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yurt dışında kullanılarak Ankara'ya getirilen 1 milyon 817 bin oyun, sayımına başlandı. Peki, Yurt dışı oyları ne zaman eklenecek 2023? Yurt dışı oyları sonuçlara eklendi mi, sayıldı mı?
"Yurt dışı oyları ne zaman eklenecek 2023? Yurt dışı oyları sonuçlara eklendi mi, sayıldı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurt dışında kullanılarak Ankara'ya getirilen 1 milyon 817 bin oyun, sayımına başlandı. Peki, Yurt dışı oyları ne zaman eklenecek 2023? Yurt dışı oyları sonuçlara eklendi mi, sayıldı mı?
Cumhurbaşkanı ve 28'inci dönem milletvekili genel seçimleri için yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan oylar, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium Fuar Merkezi'nde koruma altına alındı.
Saat 17.00'de oy verme işleminin sona ermesi ile yurt dışı oylarının da sayımına başlandı.
Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ali Uğuz, yurt dışında 72 ülke, 5 bin 114 sandıkta kullanılan oyların 5 kilitli kapıda muhafaza edildiğini ifade etti.
"YURT İÇİNDE 1 SAATTE SAYILACAK"
Uğuz, "Oyları oradan aldık, sandık sayım kurulunun masalarına tek tek yerleştirdik. 1430 sandığa böldük her bir sandık kurulu 3-5 torba sayacak. Mesaimiz uzun, sayım da uzayabilir. Yurt içinde 1 saatte sayılacak sandık, bizde 2 saatte sayılabilir. Biz bunları saydıktan sonra veri giriş merkezine gireceğiz. Daha sonra bu girişlerimiz Yüksek Seçim Kurulu'nun ilgili birimine aktarılacak. Sonuçlar oradan öğrenilecek. Şu an burada 10 binin üzerinde insan mevcut." dedi.
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- Yurt dışı oyları ne zaman eklenecek 2023? Yurt dışı oyları sonuçlara eklendi mi, sayıldı mı?
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