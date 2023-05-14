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Sandığımdan hangi adaya/partiye kaç oy çıktı? 14 Mayıs Pazar 2023 oy kullandığım sandıktan kime yüzde kaç oy çıktı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.05.2023
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Sandığımdan hangi adaya/partiye kaç oy çıktı? 14 Mayıs Pazar 2023 oy kullandığım sandıktan kime yüzde kaç oy çıktı?

14 Mayıs Pazar günü saat 08.00 ila 17.00 itibarıyla Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için sandık başına gitti. Vatandaşlar oy kullandıkları sandıktan kime kaç oy çıktığını öğrenmeye çalışıyor. Peki 14 Mayıs sandığımdan hangi partiye kaç oy çıktı? Seçimlere ilişkin tüm detaylar haberimizde...

Sandığımdan kaç oy çıktı sorusunun cevabı araştırılıyor. Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için sandık başına gitti. 17.00 itibarıyla oy verme işlemi son buldu. YSK oy sayım işlemine başladı. Peki 14 Mayıs sandığımdan hangi partiye kaç oy çıktı?

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi için sandık başına gitti.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM!

Türkiye seçimini yaptı. 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarıyla sona erdi. Türkiye tarihinin en kritik seçimi olarak adlandırılan seçimin sonucu merakla bekleniyor. Sandıkların kapanması ile oy sayım işlemi başladı.

"Seçim sonuçları 2023" araması da sandıkların kapanması ile hız kazandı. Milyonların merak ettiği oy oranları, 14 Mayıs seçim sonuçları, seçimi kim kazandı, genel seçim sonuçları gibi aramaların yanıtları takvim.com.tr seçim ekranında olacak. Seçim sonuçları için anlık verileri seçim ekranımızdan ve haberimizden takip edebilirsiniz.

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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "SANDIK" UYARISI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimi için 'sandık' uyarısı yaptı. Sayım işlemi başlar başlamaz bir paylaşım yapan Erdoğan, "Oy verme işlemi ülkemiz genelinde, hamdolsun, demokrasimize yakışır bir şekilde tamamlandı. Şimdi, her zaman olduğu gibi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti" dedi.

SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Türkiye'nin 81 ilinde kullanılan oyların sayımı gerçekleşiyor. Tek tek müşahitlerin kontrolünde sayılan oylar tutanaklar ile YSK'ya bildiriliyor. YSK, oy sayım işlemi sona erdiğinde itirazlara açık olmak üzere resmi olmayan sonuçları açıklıyor. Resmi olmayan seçim sonuçlarının 00.00'a kadar açıklanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

SANDIĞIMDAN KAÇ OY ÇIKTI?

Sandık sonuçları ise YSK'nın resmî sitesinden öğrenilebilecek.

SANDIĞIMDAN HANGİ PARTİYE/ADAYA KAÇ OY ÇIKTI SORGULAMA EKRANI!

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