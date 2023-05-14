Sandığımdan hangi adaya/partiye kaç oy çıktı? 14 Mayıs Pazar 2023 oy kullandığım sandıktan kime yüzde kaç oy çıktı?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "SANDIK" UYARISI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimi için 'sandık' uyarısı yaptı. Sayım işlemi başlar başlamaz bir paylaşım yapan Erdoğan, "Oy verme işlemi ülkemiz genelinde, hamdolsun, demokrasimize yakışır bir şekilde tamamlandı. Şimdi, her zaman olduğu gibi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti" dedi.