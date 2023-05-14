Sandığımdan hangi adaya/partiye kaç oy çıktı? 14 Mayıs Pazar 2023 oy kullandığım sandıktan kime yüzde kaç oy çıktı?
14 Mayıs Pazar günü saat 08.00 ila 17.00 itibarıyla Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için sandık başına gitti. Vatandaşlar oy kullandıkları sandıktan kime kaç oy çıktığını öğrenmeye çalışıyor. Peki 14 Mayıs sandığımdan hangi partiye kaç oy çıktı? Seçimlere ilişkin tüm detaylar haberimizde...
Sandığımdan kaç oy çıktı sorusunun cevabı araştırılıyor. Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için sandık başına gitti. 17.00 itibarıyla oy verme işlemi son buldu. YSK oy sayım işlemine başladı. Peki 14 Mayıs sandığımdan hangi partiye kaç oy çıktı?
Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi için sandık başına gitti.
14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM!
Türkiye seçimini yaptı. 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarıyla sona erdi. Türkiye tarihinin en kritik seçimi olarak adlandırılan seçimin sonucu merakla bekleniyor. Sandıkların kapanması ile oy sayım işlemi başladı.
"Seçim sonuçları 2023" araması da sandıkların kapanması ile hız kazandı. Milyonların merak ettiği oy oranları, 14 Mayıs seçim sonuçları, seçimi kim kazandı, genel seçim sonuçları gibi aramaların yanıtları takvim.com.tr seçim ekranında olacak. Seçim sonuçları için anlık verileri seçim ekranımızdan ve haberimizden takip edebilirsiniz.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "SANDIK" UYARISI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimi için 'sandık' uyarısı yaptı. Sayım işlemi başlar başlamaz bir paylaşım yapan Erdoğan, "Oy verme işlemi ülkemiz genelinde, hamdolsun, demokrasimize yakışır bir şekilde tamamlandı. Şimdi, her zaman olduğu gibi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti" dedi.
SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Türkiye'nin 81 ilinde kullanılan oyların sayımı gerçekleşiyor. Tek tek müşahitlerin kontrolünde sayılan oylar tutanaklar ile YSK'ya bildiriliyor. YSK, oy sayım işlemi sona erdiğinde itirazlara açık olmak üzere resmi olmayan sonuçları açıklıyor. Resmi olmayan seçim sonuçlarının 00.00'a kadar açıklanmasına kesin gözüyle bakılıyor.
SANDIĞIMDAN KAÇ OY ÇIKTI?
Sandık sonuçları ise YSK'nın resmî sitesinden öğrenilebilecek.
SANDIĞIMDAN HANGİ PARTİYE/ADAYA KAÇ OY ÇIKTI SORGULAMA EKRANI!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2. tura nasıl, hangi durumda kalır? Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçiminde 2. tur nasıl olacak? İkinci tur seçimleri ne zaman yapılacak?
- AA SEÇİM SONUÇLARI CANLI İZLE! Anadolu Ajansı seçim sonuçları CANLI YAYIN! 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili ANLIK OY ORANLARI!
- ARTVİN seçim sonuçları 2018-2023 | Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları… Partilerin oy oranı kaç?
- Partilerin oy yüzdeleri açıklandı mı, ne kadar oldu? AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti seçim sonuç yüzdeleri belli oldu mu, kaç oy aldı?
- Sandığımdan hangi adaya/partiye kaç oy çıktı? 14 Mayıs Pazar 2023 oy kullandığım sandıktan kime yüzde kaç oy çıktı?
- Açılan sandık sayısı yüzde kaç oldu? Türkiye geneli açılan sandık sayısı ne kadar oldu? İllere göre CANLI güncel veriler...
- 15 Mayıs yarın okul var mı? Salı günü okullar tatil mi? 15 -16 -17-18 -19 Mayıs ders işlenecek mi? İstanbul, İzmir, Ankara...
- Oy kullanma bitti mi, ne zaman bitecek 2023? Oy sayımı başladı mı, ne kadar, saat kaça kadar sürecek? Sandık açma...
- BURSA 2023 SEÇİM SONUÇLARI! YSK BURSA anlık seçim sonuçları ve oy oranları! AK Parti, MHP, CHP yüzde kaç oy aldı?
- TRT SEÇİM ÖZEL YAYINI İZLE! 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuç ve oy oranları anlık takip... TRT İZLE canlı ekranı!
- Seçim yayın yasağı kaçta bitiyor? 14 Mayıs YSK seçim yayın yasağı saat kaçta kalkacak?
- ATV CANLI YAYIN İZLE 2023 BUGÜN | Seçim sonuçları ve oy oranları anlık, kesintisiz takip ekranı!