Meclise girmek için kaç oy lazım? 2023 28. Dönem Milletvekili çıkarmak için kaç oy lazım?

Son kalan milletvekilliğinin verilmesinde, iki veya daha fazla ilin eşit nüfus veya nüfus artığı göstermesi halinde, bunlar arasında ad çekilir.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından en son 31 Aralık 2022 nüfus bilgilerinin açıklandığı aktarılan kararda, bu kapsamda 600 milletvekilinin il ve seçim bölgelerine göre dağılımları yer aldı.