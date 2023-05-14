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Meclise girmek için kaç oy lazım? 2023 28. Dönem Milletvekili çıkarmak için kaç oy lazım?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.05.2023 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023
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Meclise girmek için kaç oy lazım? 2023 28. Dönem Milletvekili çıkarmak için kaç oy lazım?

Meclise girmek için kaç oy lazım sorusunun cevabı merak ediliyor. 14 Mayıs Pazar günü sandığa giden seçmenler yaşadıkları şehirden hangi partinin kaç milletvekili çıkaracağını öğrenmeye çalışıyor. Konuya ilişkin arama motorlarında "Meclise girmek için kaç oy lazım?", "2023 28. Dönem Milletvekili çıkarmak için kaç oy lazım?" araştırılıyor. İşte detaylar...

Meclise girmek için kaç oy lazım sorusunun cevabı merak ediliyor. 14 Mayıs Pazar günü sandığa giden seçmenler yaşadıkları şehirden hangi partinin kaç milletvekili çıkaracağını öğrenmeye çalışıyor. Konuya ilişkin arama motorlarında "Meclise girmek için kaç oy lazım?", "2023 28. Dönem Milletvekili çıkarmak için kaç oy lazım?" araştırılıyor. İşte detaylar...

İllerin çıkaracağı milletvekili sayısının tespitinde toplam milletvekili sayısından her ile önce bir milletvekili verilir.

Son genel nüfus sayımı ile belli olan Türkiye nüfusu, birinci fıkradaki illere verilen milletvekili sayısı çıkarıldıktan sonra kalan milletvekili sayısına bölünmek suretiyle bir sayı elde edilir. İl nüfusunun bu sayıya bölünmesi ile her ilin ayrıca çıkaracağı milletvekili sayısı tespit olunur.

Nüfusu milletvekili çıkarmaya yetmeyen illerin nüfusları ile artık nüfus bırakan illerin artık nüfusları büyüklüklerine göre sıraya konulur ve ilk hesapta iller arasında bölüştürülmemiş bulunan milletvekillikleri bu sıraya göre dağıtılır.

Son kalan milletvekilliğinin verilmesinde, iki veya daha fazla ilin eşit nüfus veya nüfus artığı göstermesi halinde, bunlar arasında ad çekilir.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından en son 31 Aralık 2022 nüfus bilgilerinin açıklandığı aktarılan kararda, bu kapsamda 600 milletvekilinin il ve seçim bölgelerine göre dağılımları yer aldı.

Buna göre Ankara 36, İstanbul 98, İzmir 28 milletvekili çıkaracak.

Tabloya göre, Kocaeli ve Sakarya'nın çıkaracağı milletvekili sayısı birer arttı, Tunceli ve Bayburt'un milletvekili sayısı birer azaldı. Kocaeli'nin vekil sayısı 13'ten 14'e, Sakarya'nın 7'den 8'e çıktı. Tunceli ve Bayburt'un çıkaracağı milletvekili sayısı 2'den 1'e düştü.

Depremden etkilenen illerin vekil sayısı değişmedi.

Diğer iller ve çıkaracakları milletvekili sayıları şu şekilde:

"Adana 15, Adıyaman 5, Afyonkarahisar 6, Ağrı 4, Amasya 3, Antalya 17, Artvin 2, Aydın 8, Balıkesir 9, Bilecik 2, Bingöl 3, Bitlis 3, Bolu 3, Burdur 3, Bursa 20, Çanakkale 4, Çankırı 2, Çorum 4, Denizli 7, Diyarbakır 12, Edirne 4, Elazığ 5, Erzincan 2, Erzurum 6, Eskişehir 6, Gaziantep 14, Giresun 4, Gümüşhane 2, Hakkari 3, Hatay 11, Isparta 4, Mersin 13, Kars 3, Kastamonu 3, Kayseri 10, Kırklareli 3, Kırşehir 2, Konya 15, Kütahya 5, Malatya 6, Manisa 10, Kahramanmaraş 8, Mardin 6, Muğla 7, Muş 3, Nevşehir 3, Niğde 3, Ordu 6, Rize 3, Samsun 9, Siirt 3, Sinop 2, Sivas 5, Tekirdağ 8, Tokat 5, Trabzon 6, Şanlıurfa 14, Uşak 3, Van 8, Yozgat 4, Zonguldak 5, Aksaray 4, Karaman 3, Kırıkkale 3, Batman 5, Şırnak 4, Bartın 2, Ardahan 2, Iğdır 2, Yalova 3, Karabük 3, Kilis 2, Osmaniye 4 ve Düzce 3."

Ayrıca Ankara 3, Bursa 2, İstanbul 3, İzmir ise 2 seçim bölgesine ayrılacak.

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