ANKARA OY ORANLARI! Ankara ilçe ilçe 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları ve oy oranları…
14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olan seçimlerde en çok merak edilenlerden biri de ilçelerin seçim sonuçları ve oy oranları oldu. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak sandığa gitmeye hazırlanırken Ankara seçim sonuçları araştırılmaya başlandı. Seçimi anlık ve tüm detaylarıyla takip etmek isteyenler ahaber.com.tr'den ulaşabilir. İşte merak edilenler...
14 Mayıs seçimleriyle birlikte ilçelerde partilerin oy oranları ve seçim sonuçları araştırılmaya başlandı. Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine hazırlanıyor. Vatandaşlar şimdiden "Ankara hangi parti yüzde kaç oy aldı?" araştırmalarına başladı. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçim sonuçları ve oy oranlarını ahaber.com.tr'den eksiksiz takip edebilirsiniz.
ANKARA SEÇİM SONUÇLARI 2023
Ankara seçim sonuçları belli olduğu an haberimizde yer alacaktır. Tüm sonuçları anbean sizlere aktaracağız.
14 Mayıs Pazar günü sandıklar açılmaya başlandığında illerin ve ilçelerin seçim oy oranlarını anlık canlı aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.
14 MAYIS PAZAR OY KULLANMA SAATLERİ
Tüm yurtta, oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak.
14 MAYIS SEÇİM DETAYLARI!
Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.
Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmen bilgi kağıdı gelmeyenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını YSK'nin internet sitesinden de öğrenip oyunu kullanabilecek.
Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için 73 ülkedeki 156 yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Bu temsilciliklerde oy verme işlemi, 9 Mayıs'ta sona erecek. Bu tarihe kadar oy kullanamayan yurt dışı seçim kütüğüne kayıtlı seçmenler, 46 gümrük kapısında, 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00'ye kadar oy verebilecek. Gümrüklerde 24 saat oy verme işlemi devam edecek.
İKİNCİ TUR NE ZAMAN?
İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanmadığı takdirde seçim ikinci oylamaya kalacak. İlk seçimde en çok oy alan iki aday, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci oylamada yarışacak.
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması halinde seçmenler, aynı seçmen bilgi kağıdı ile ilk seçimde oy verdikleri sandık alanlarında oylarını kullanacak.
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