Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa'da oyunu kullandı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimi için oyunu Şanlıurfa'da kullandı. Bakan Bozdağ, "Ülkemizin dört bir yanında da seçimlerin demokratik bir olgunluk içinde geçeceğinden şüphem yoktur. Türkiye ve aziz milletimiz bu konuda geçmişten bugüne demokratik olgunluğun en güzel örneklerini vermiştir, bu seçimde de aynı şekilde gidip iradesini sandığa yansıtacaktır" dedi.
Bakan Bozdağ, Bahçelievler Saadet Özdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve AK Parti İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu ile geldi.
Oyunu 1075 numaralı sandıkta kullanan Bozdağ, çıkışta gazetecilere, seçimlerin tüm ülkeye hayırlı olması temenni etti.
Oyunu kullandığını belirten Bozdağ, şöyle konuştu:
"Hayırlı uğurlu olsun. Bugün milletimiz, evlatlarımızın, ailemizin, milletimizin ve devletimizin geleceği için karar verecektir. Verecekleri kararın şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı Allah'tan temenni ediyorum. Şanlıurfa'da seçim, büyük bir demokratik olgunluk içinde geçiyor. Ülkemizin dört bir yanında da seçimlerin demokratik bir olgunluk içinde geçeceğinden şüphem yoktur. Türkiye ve aziz milletimiz bu konuda geçmişten bugüne demokratik olgunluğun en güzel örneklerini vermiştir, bu seçimde de aynı şekilde gidip iradesini sandığa yansıtacaktır. Ve demokratik olgunluğun en güzelini göstereceklerdir. Seçimlerimiz Şanlıurfa'mıza, Türkiye'mize, aziz milletimize tekrar hayırlı olsun. Sonuçların da şimdiden hayırlı olsun diyorum."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- A HABER SEÇİM ÖZEL PROGRAMI CANLI İZLE! 14 Mayıs 2023 AHABER ATV seçim sonuçları canlı yayın! Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili...
- 700 bin kamu işçisi maaş farkları ne zaman yatacak? 2023 kamu işçisi maaş ödeme günleri açıklandı mı?
- ALTINDAĞ 2023 SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi ANKARA İLÇE İLÇE hangi parti, yüzde kaç oy aldı?
- SİNCAN 2023 SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi ANKARA İLÇE İLÇE hangi parti, yüzde kaç oy aldı?
- Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Mayıs ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı?
- 8 milyon SSK ve Bağ-Kur'luya zam pusulası! Asgari ücret, memur, işçi ve EYT'li için hesaplandı! Seyyanen, refah payı artışı...
- Yeşil Sol Parti HDP oy oranları 2023 açıklandı mı? Yeşil Sol HDP kaç Milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 il il seçim sonuçları ve oy oranları!
- ETİMESGUT 2023 SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi ANKARA İLÇE İLÇE hangi parti, yüzde kaç oy aldı?
- MAMAK 2023 SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi ANKARA İLÇE İLÇE hangi parti, yüzde kaç oy aldı?
- KEÇİÖREN 2023 SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi ANKARA İLÇE İLÇE hangi parti, yüzde kaç oy aldı?
- Emekli maaş ve zam takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Tarihler ortaya çıktı! 8.000, 8.500, 9.000 TL maaş alanlar...
- Yalı Çapkını 33. bölüm fragmanı çıktı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?