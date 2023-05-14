AA SEÇİM SONUÇLARI CANLI İZLE! Anadolu Ajansı seçim sonuçları CANLI YAYIN! 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili ANLIK OY ORANLARI!
Seçim sonuçları açıklanıyor...Türkiye bugün Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekillerini seçmek için sandık başına giderek oylarını kullandı. Oy kullanma işlemlerinin 17.00 itibarıyla sona ermesiyle birlikte 18.30'da yayın yasağı da kaldırıldı. Anadolu Ajansı 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve seçim sonuçlarını canlı yayın ekranından takip edebilirsiniz!
AA seçim sonuçları canlı yayın sayfası! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için oy kullanma işlemleri tamamlandı. Sandıkların açılmasıyla birlikte oy sayım işlemleri başladı. Milyonlar, seçim sonuçları ve oy oranlarına odaklandı. Anadolu Ajansı 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim sonuçlarını canlı yayın ekranından takip edebilirsiniz.
14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI!
Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları için geri sayım devam ediyor. 14 Mayıs Pazar günü saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemleri 17.00 itibarıyla sona erdi. Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından genel seçim sonuçları 2023 milyonlarca kişinin gündeminde yer almaya başladı.
SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye'nin 81 ilinde kullanılan oyların sayımı gerçekleşiyor. Tek tek müşahitlerin kontrolünde sayılan oylar tutanaklar ile YSK'ya bildiriliyor. YSK, oy sayım işlemi sona erdiğinde itirazlara açık olmak üzere resmi olmayan sonuçları açıklıyor. Resmi olmayan seçim sonuçlarının 00.00'a kadar açıklanmasına kesin gözüyle bakılıyor.
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023
Cumhurbaşkanı oy pusulasında yer alan isimler:
Recep Tayyip Erdoğan
Kemal Kılıçdaroğlu
Muharrem İnce (adaylıktan çekildi)
Sinan Oğan
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