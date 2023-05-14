AA SEÇİM SONUÇLARI CANLI İZLE! Anadolu Ajansı seçim sonuçları CANLI YAYIN! 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili ANLIK OY ORANLARI!

AA seçim sonuçları canlı yayın sayfası! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için oy kullanma işlemleri tamamlandı. Sandıkların açılmasıyla birlikte oy sayım işlemleri başladı. Milyonlar, seçim sonuçları ve oy oranlarına odaklandı. Anadolu Ajansı 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim sonuçlarını canlı yayın ekranından takip edebilirsiniz.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI!

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları için geri sayım devam ediyor. 14 Mayıs Pazar günü saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemleri 17.00 itibarıyla sona erdi. Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından genel seçim sonuçları 2023 milyonlarca kişinin gündeminde yer almaya başladı.

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