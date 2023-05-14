2. tura nasıl, hangi durumda kalır? Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçiminde 2. tur nasıl olacak? İkinci tur seçimleri ne zaman yapılacak?
2. tura nasıl, hangi durumda kalır sorusunun cevabı merak konusu oldu. 14 Mayıs Pazar günü itibarıyla tüm Türkiye sandık başına gitti. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları vatandaşlar tarafından anbean takip ediliyor. Seçmen seçimlerin hangi durumlarda 2. tura kalacağını araştırıyor. Peki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçiminde 2. tur nasıl olacak?
14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları için vatandaşlar sandık başına gitti. Vatandaşlar arama motorlarında "2. tura nasıl, hangi durumda kalır?", "Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçiminde 2. tur nasıl olacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte konuya ilişkin tüm merak edilenler...
2. TUR SEÇİMLER NE ZAMAN YAPILACAK?
YSK, 14 Mayıs 2023 seçim takvimini açıkladı. Buna göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa, 2. tur seçimler 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak.
SEÇİM 2. TURA NASIL KALIR?
Cumhurbaşkanı adayının, seçilebilmesi için geçerli oyların salt çoğunluğunu alması (en az yüzde 50 oran + 1 oy) gereken iki turlu sistemle seçilir. Hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamazsa, ilk turda en çok oy alan iki aday arasında ikinci tur yapılır ve ardından salt çoğunluğu alan aday seçilir.
SEÇİM HANGİ SEBEPLE YENİLENİR?
Oylamalara tek adayla gidilmesi hâlinde, oylama referandum şeklinde yapılır. Aday geçerli oyların çoğunluğunu alması hâlinde Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. Oylamada, adayın geçerli oyların çoğunluğunu alamaması hâlinde seçim yenilenir.
YSK 2023 GENEL SEÇİMLERİ İKİNCİ TUR TAKVİMİ
Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turu kalması durumunda seçim takvimi şu şekilde işleyecek:
15 Mayıs: İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde aday ikamesi için belirlenen süre saat 17.00'de sona erecek. Geçici sonuçların ilanının gecikmesi halinde aday ikamesine ilişkin seçim takvimi buna göre teselsül ettirilecek. Propaganda dönemi başlayacak. Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi saat 17.00'de sona erecek ve ilçe seçim kurullarınca en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.
16 Mayıs: İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı il seçim kuruluna yapılacak itiraz süresi saat 17.00'de son bulacak ve yapılan itirazlar il seçim kurullarınca en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.
17 Mayıs: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı YSK'ye yapılacak itiraz süresi 17.00'de sona erecek. İlçe seçim kurullarınca, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişikliklerinin SEÇSİS'e işlenmesine başlanacak. Yurt dışı ilçe seçim kurulunca, varsa saklama ve ulaştırma kurulu, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişiklikleri yapılacak.
18 Mayıs: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak.
19 Mayıs: YSK tarafından kesin seçim sonuçları Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.
20 Mayıs: Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi başlayacak.
24 Mayıs: Yurt dışında oy verme işlemi sona erecek. Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak.
27 Mayıs: Seçim propaganda dönemi saat 18.00'de sona erecek.
28 Mayıs: Oy verme günü.
29 Mayıs: Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları ilan edilecek. Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi 17.00'de sona erecek ve yapılan itirazlar ilçe seçim kurullarınca en geç 23.59'a kadar karara bağlanacak.
30 Mayıs: İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı, il seçim kurullarına yapılacak itiraz süreci saat 17.00'de sona erecek ve en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.
31 Mayıs: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı, YSK'ye yapılacak itiraz süresi sona erecek.
1 Haziran: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak. YSK tarafından kesin seçim sonuçları Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.
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