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YÜREĞİR SEÇİM SONUÇLARI 14 MAYIS! Adana Yüreğir ilçesi Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçları açıklandı mı? Oy oranları, nüfus bilgisi...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2023 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023
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YÜREĞİR SEÇİM SONUÇLARI 14 MAYIS! Adana Yüreğir ilçesi Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçları açıklandı mı? Oy oranları, nüfus bilgisi...

Adana Yüreğir ilçesi seçim sonuçları milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanıyor. 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonrası partilerin oy oranları belli olacak. Oyunu kullanan kişiler, "Adana Yüreğir hangi parti kazandı, ne kadar oy aldı?" gibi soruları gündeme taşıdı. İşte, partilerin seçim sonuçları...

"Adana Yüreğir ilçesi hangi parti kazandı, ne kadar oy aldı?" sorusu milyonlarca seçmen tarafından sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü yapılacak, sandık başına gitmeye hazırlanan vatandaşlar hangi partinin kazanacağını merak ediyor. İşte Adana Yüreğir seçim sonuçları partilerin oy oranları...

YÜREĞİR SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Yüreğir seçim sonuçları henüz açıklanmadı. Oy oranları belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

SEÇİM SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamaya göre oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak. Saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

HANGİ OYLAR GEÇERSİZ SAYILACAK?

- "Evet" ya da "Tercih" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde oylar geçersiz olacak.

- Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.

- Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.

Yüreğir ilçesinin nüfusu oldukça yüksektir. 2021 yılı verilerine göre ilçenin nüfusu 508.697'dir. İlçe, Adana'nın en yoğun nüfuslu ilçelerinden biridir.

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