ONİKİŞUBAT SEÇİM SONUÇLARI 2023! 14 Mayıs Kahramanmaraş Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları! Oy oranları saat kaçta açıklanacak?
Kahramanmaraş Onikişubat seçim sonuçları milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanıyor. 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonrası partilerin oy oranları belli olacak. Oyunu kullanan kişiler, "Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi hangi parti kazandı, ne kadar oy aldı?" gibi soruları gündeme taşıdı. İşte, seçim sonuçları partilerin oy oranları...
Onikişubat ilçesi hangi parti kazandı, ne kadar oy aldı?" sorusu milyonlarca seçmen tarafından sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü yapılacak, sandık başına gitmeye hazırlanan vatandaşlar hangi partinin kazanacağını merak ediyor. İşte Kahramanmaraş Onikişubat seçim sonuçları partilerin oy oranları...
ONİKİŞUBAT SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Onikişubat seçim sonuçları henüz açıklanmadı. Oy oranları belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.
SEÇİM SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YSK'dan yapılan açıklamaya göre oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak. Saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.
Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.
HANGİ OYLAR GEÇERSİZ SAYILACAK?
- "Evet" ya da "Tercih" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde oylar geçersiz olacak.
- Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.
- Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.
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