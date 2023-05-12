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EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI OY ORANLARI 2023! Emek ve Özgürlük İttifakı kaç Milletvekili çıkardı? İşte 14 Mayıs seçim sonuçları oy oranları...

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Giriş Tarihi: 12.05.2023
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EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI OY ORANLARI 2023! Emek ve Özgürlük İttifakı kaç Milletvekili çıkardı? İşte 14 Mayıs seçim sonuçları oy oranları...

"Emek ve Özgürlük İttifakı kaç Milletvekili çıkardı, oy oranları ne?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü yapılacak, sandık başına gitmeye hazırlanan milyonlarca seçmen, hangi partinin ne kadar oy alacağını sorguluyor. Peki, Emek ve Özgürlük İttifakı oy oranı ne kadar?

"Emek ve Özgürlük İttifakı kaç Milletvekili çıkardı?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. Seçimlere kısa bir süre kala oy kullanacak olan vatandaşlar, hangi partinin ne kadar oy alacağını merak ediyor. Peki, Emek ve Özgürlük İttifakı oy oranı ne kadar?

EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Emek ve Özgürlük İttifakı seçim sonuçları henüz açıklanmadı. Oy oranları belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

SEÇİM SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamaya göre oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak. Saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

HANGİ OYLAR GEÇERSİZ SAYILACAK?

- "Evet" ya da "Tercih" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde oylar geçersiz olacak.

- Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.

- Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.

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