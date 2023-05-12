AVCILAR 2023 SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi İSTANBUL İLÇE İLÇE hangi parti, yüzde kaç oy aldı?
"14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi Avcılar hangi parti, yüzde kaç oy aldı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleşecek. Seçim sonuçlarını anlık olarak ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...
"Avcılar'da seçim sonuçları açıklandı mı? 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim hangi parti, yüzde kaç oy aldı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde merak edilen tüm soruların yanıtını bulabilirsiniz. Peki, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim hangi parti, yüzde kaç oy aldı?
AVCILAR 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
AVCILAR seçim sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
14 MAYIS SEÇİMLERİ OY VERME SAATLERİ 2023
14 Mayıs seçimleri oy verme saatleri Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlendi. Buna göre 81 ilde oy verme işlemleri sabah saat 08.00'de başlayacak ve akşam saat 17.00'de sona erecek.
SEÇİM YASAKLARI NE SAAT KAÇTA BİTECEK?
YSK tarafından yürürlüğe koyulan yasaklara göre saat 18.00'e kadar sesli veya görüntülü hiçbir basın yayın organından seçim sonuçlarına ilişkin tahmin ve yorum haberi yapılamayacak.
Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.
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