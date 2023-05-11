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Muharrem İnce basın açıklamasında ne dedi? Son dakika: Memleket Partisi Lideri İnce Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi mi?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.05.2023 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023
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Muharrem İnce basın açıklamasında ne dedi? Son dakika: Memleket Partisi Lideri İnce Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi mi?

Ankara'da Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin çekilebileceği yönündeki iddialar araştırılıyor. Üst üste sağlık sorunları nedeniyle 2 mitingini iptal eden İnce’nin son durumuyla ilgili gelişmeler araştırılıyor. İnce'nin bugün saat 14.00'te partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında adaylıktan çekildiğini açıkladı. İşte Muharrem İnce’nin son dakika açıklamaları...

Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilecek mi sorusunun cevabı merak konusu oldu. Ankara'da, Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilebileceği yönündeki iddialar ortaya atılırken detaylar araştırılıyor. İnce, dün gece yarısına kadar süren bir toplantıda kurmaylarıyla bir araya geldi. İddialara göre, toplantıda İnce'nin 11 kişilik A takımından 8 isim, adaylıktan çekilmek yönünde karar beyan etti. İşte konuya ilişkin son durum….

MUHARREM İNCE ADAYLIKTAN ÇEKİLECEK Mİ?

Muharrem İnce, bugün saat 14.00'te partisinin genel merkezinde basın toplantısında Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı.

İnce şunları söyledi:

"İlçe, il yönetimlerinde bulundum, 5 dönem milletvekilliği yaptım, Cumhurbaşkanı adayı oldum, parti kurdum. 40 yılın üstünde mücadele ediyorum.

Yanlışa yanlış , doğruya doğru dedim. 40 yılın içerisinde haksızlık yaptığım insanlar olabilir. Bu son 45 günde gördüklerimi, 45 senede görmedim.

Ben bu ülkede kamyoncu Şerif'in oğlu Muharrem İnce olarak yaşadım. Benden başka malvarlığını açıklayan yok. Ne kadar kaçak FETÖ'cü varsa yurtdışında saldırıyor. Her gün bir iftira var.

Adaylıktan çekiliyorum. Türkiye'ye üçüncü seçenek önerdim. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın."

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