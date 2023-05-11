ÇANKIRI SEÇİM SONUÇLARI 2023! 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçim sonuçları ve oy oranları!
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleşecek. Seçimlere sayılı günler kala, sandık başına geçmeye hazırlanan milyonlarca vatandaş, hangi partinin ne kadar oy alacağını merak ediyor. Peki, Çankırı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, oy oranları...
"Çankırı seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak?" sorusu aramam motorlarında hız kazandı. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) verilerine göre yurt içinde 60 milyon 904 bin 499 kişi oy kullanmak için sandık başına gidecek. 14 Mayıs 2023 akşamı partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının aldıkları oy oranları belli olacak. İşte, Çankırı Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçim sonuçları ve oy oranları!
ÇANKIRI SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Çankırı seçim sonuçları henüz açıklanmadı. Oy oranları belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.
SEÇİM SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YSK'dan yapılan açıklamaya göre oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak. Saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.
Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.
HANGİ OYLAR GEÇERSİZ SAYILACAK?
- "Evet" ya da "Tercih" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde oylar geçersiz olacak.
- Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.
- Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.
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