Bakan Kurum'dan İstanbul'da 7'liye tepki: "Söz uçar ama hizmet kalır. İstanbul vizyon ister”

'İSTANBUL'DA 1,5 MİLYON KONUTLUK YÜZYILIN DÖNÜŞÜMÜ'

"İstanbul'da 1,5 Milyon Konutluk Büyük Dönüşüm" ve "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyalarına değinen Kurum, "Bu irade bugün, İstanbul'da tam 700 bin yuvayı yenileyen iradedir. Şimdi yine, yeniden, en güçlü sesle güvenli konutlar, huzurlu yuvalar diyoruz. 'İstanbul'da 1,5 Milyon Konutluk Yüzyılın Dönüşümü' diyoruz. 'Yarısı Bizden, Yarısı Devletten' diyoruz. Yine hep birlikte; 500 bini Avrupa yakasında, 500 bini Anadolu yakasında, 500 bini yerinde, toplam 1,5 milyon yeni konut yaparak İstanbul'da bulunan tüm riskli yapıları dönüştürüyoruz. Dönüştüreceğimiz konutların maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılıyoruz." diye konuştu.

İstanbul'un hiçbir ilçesinde, hiçbir sokağında tek bir riskli yapı bırakmayacaklarını belirten Kurum, çalışarak bu şehrin nefes alanlarını açacaklarını dile getirdi.