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ARNAVUTKÖY SEÇİM SONUÇLARI 2023! İstanbul Arnavutköy 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimi Oy Oranları...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.05.2023
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ARNAVUTKÖY SEÇİM SONUÇLARI 2023! İstanbul Arnavutköy 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimi Oy Oranları...

"Arnavutköy hangi parti, yüzde kaç oy aldı?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleşecek. Seçimlere sayılı günler kala, sandık başına geçmeye hazırlanan milyonlarca vatandaş, Marmara bölgesi seçim sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki, İstanbul Arnavutköy seçim sonuçları ve oy oranları!

"İstanbul Arnavutköy seçim sonuçları nasıl öğrenilir?" sorusu sandık başına geçmeye hazırlanan milyonlarca seçmen tarafından sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleşecek. Marmara Bölgesi İstanbul seçim sonuçlarını ahaber.com.tr'den anlık olarak öğrenebilirsiniz...

ARNAVUTKÖY SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Arnavutköy seçim sonuçları henüz açıklanmadı. Oy oranları belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

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SEÇİM SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamaya göre oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak. Saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

HANGİ OYLAR GEÇERSİZ SAYILACAK?

- "Evet" ya da "Tercih" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde oylar geçersiz olacak.

- Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.

- Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.

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